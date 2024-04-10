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Мужчину, залившего монтажную пену в рот знакомому в Москве, арестовали
Мужчину, залившего монтажную пену в рот знакомому в Москве, арестовали - РИА Новости, 10.04.2024
Мужчину, залившего монтажную пену в рот знакомому в Москве, арестовали
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью в центре Москве, по данным СК, он избил своего знакомого, а затем залил ему в рот монтажную... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:00
2024-04-10T18:00
2024-04-10T18:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью в центре Москве, по данным СК, он избил своего знакомого, а затем залил ему в рот монтажную пену, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "️С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд избрал обвиняемому в убийстве меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России сообщали, что в центре Москвы нашли тело мужчины с инородным веществом в легких, по подозрению в убийстве задержали его знакомого. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчины выпивали. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого подозреваемый ударил потерпевшего и залил ему в рот монтажную пену. Позднее прокуратура сообщала, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчину, залившего монтажную пену в рот знакомому в Москве, арестовали
Мужчину, избившего и залившего монтажную пену в рот знакомому, арестовали