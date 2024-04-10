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Белгородского замминистра ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке - РИА Новости, 10.04.2024
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17:52 10.04.2024 (обновлено: 20:16 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/arest-1939164478.html
Белгородского замминистра ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке
Белгородского замминистра ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке - РИА Новости, 10.04.2024
Белгородского замминистра ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке
Свердловский районный суд города Белгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:52
2024-04-10T20:16
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происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Свердловский районный суд города Белгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Веронике Новиковой по делу о получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Новикова задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере."Домашний арест, сегодня избрали на 1 месяц 24 суток по 3 июня 24 года", - сказала собеседница агентства.Она подтвердила, что уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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белгородская область, белгород, происшествия, россия, жкх
Белгородская область, Белгород, Происшествия, Россия, ЖКХ
Белгородского замминистра ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке

Суд отправил под домашний арест до 3 июня замминистра ЖКХ Белгородской области

© Министерство ЖКХ Белгородской областиЗаместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова
© Министерство ЖКХ Белгородской области
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Свердловский районный суд города Белгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Веронике Новиковой по делу о получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Новикова задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
«
"Домашний арест, сегодня избрали на 1 месяц 24 суток по 3 июня 24 года", - сказала собеседница агентства.
Она подтвердила, что уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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