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Белгородского замминистра ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке
Белгородского замминистра ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке - РИА Новости, 10.04.2024
Белгородского замминистра ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке
Свердловский районный суд города Белгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:52
2024-04-10T17:52
2024-04-10T20:16
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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Свердловский районный суд города Белгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Веронике Новиковой по делу о получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Новикова задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере."Домашний арест, сегодня избрали на 1 месяц 24 суток по 3 июня 24 года", - сказала собеседница агентства.Она подтвердила, что уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, белгород, происшествия, россия, жкх
Белгородская область, Белгород, Происшествия, Россия, ЖКХ
Белгородского замминистра ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке
Суд отправил под домашний арест до 3 июня замминистра ЖКХ Белгородской области