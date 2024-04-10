https://ria.ru/20240410/arest-1939164478.html

Белгородского замминистра ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке

Белгородского замминистра ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке - РИА Новости, 10.04.2024

Белгородского замминистра ЖКХ отправили под домашний арест по делу о взятке

Свердловский районный суд города Белгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:52

2024-04-10T17:52

2024-04-10T20:16

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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Свердловский районный суд города Белгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Веронике Новиковой по делу о получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Новикова задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере."Домашний арест, сегодня избрали на 1 месяц 24 суток по 3 июня 24 года", - сказала собеседница агентства.Она подтвердила, что уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

https://ria.ru/20240401/vzyatka-1937115515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, белгород, происшествия, россия, жкх