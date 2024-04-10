https://ria.ru/20240410/antonov-1938965959.html
Антонов ответил на угрозы США в адрес российской нефтегазовой отрасли
Антонов ответил на угрозы США в адрес российской нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 10.04.2024
Антонов ответил на угрозы США в адрес российской нефтегазовой отрасли
Чиновники американского госдепа, высказывая "угрозы" в адрес российской нефтегазовой отрасли, включая "Арктик СПГ 2", занимаются "банальным торгашеством", и... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T00:14
2024-04-10T00:14
2024-04-10T10:41
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Чиновники американского госдепа, высказывая "угрозы" в адрес российской нефтегазовой отрасли, включая "Арктик СПГ 2", занимаются "банальным торгашеством", и стремятся подсадить своих союзников и страны глобального юга на собственное, куда более дорогое топливо, заявил посол в США Анатолий Антонов.Как сообщил ранее помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, власти США "сосредоточены" над тем, чтобы Россия не смогла развивать новые проекты по сжиженному природному газу, и ставят своей целью противодействие возобновлению "Арктик СПГ 2".По словам Антонова, американская администрация давно вынашивает планы покончить с российским экспортом энергоресурсов, в том числе природного газа.Как отметил дипломат, власти США делают все возможное для сокращения доходов российского бюджета и на словах ратуют за "энергонезависимость сателлитов". Однако в действительности США пытаются обеспечить конкурентные преимущества для собственных производителей. "Подсадить" союзников и нуждающиеся в углеводородах страны глобального Юга на американское, куда более дорогое топливо. То есть речь идет о банальном торгашестве, помноженном на неоколониальные устремления", — сказал Антонов журналистам.Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC.Президент России Владимир Путин в феврале назвал лицемерием Запада обсуждение стратегической стабильности при попытках нанести России стратегическое поражение. Он также назвал демагогией заявления Вашингтона о готовности к переговорам по стратегической стабильности в преддверии американских выборов.
https://ria.ru/20240410/antonov-1938965354.html
https://ria.ru/20231120/spg-1909642178.html
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сша, россия, юг, анатолий антонов, джеффри пайетт, арктик спг - 2
США, Россия, Юг, Анатолий Антонов, Джеффри Пайетт, Арктик СПГ - 2
Антонов ответил на угрозы США в адрес российской нефтегазовой отрасли
Антонов назвал угрозы США в адрес нефтегазовой отрасли России торгашеством
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Чиновники американского госдепа, высказывая "угрозы" в адрес российской нефтегазовой отрасли, включая "Арктик СПГ 2", занимаются "банальным торгашеством", и стремятся подсадить своих союзников и страны глобального юга на собственное, куда более дорогое топливо, заявил посол в США Анатолий Антонов.
Как сообщил ранее помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт
, власти США "сосредоточены" над тем, чтобы Россия не смогла развивать новые проекты по сжиженному природному газу, и ставят своей целью противодействие возобновлению "Арктик СПГ 2".
По словам Антонова, американская администрация давно вынашивает планы покончить с российским экспортом энергоресурсов, в том числе природного газа.
Как отметил дипломат, власти США делают все возможное для сокращения доходов российского бюджета и на словах ратуют за "энергонезависимость сателлитов".
«
Однако в действительности США пытаются обеспечить конкурентные преимущества для собственных производителей. "Подсадить" союзников и нуждающиеся в углеводородах страны глобального Юга
на американское, куда более дорогое топливо. То есть речь идет о банальном торгашестве, помноженном на неоколониальные устремления", — сказал Антонов журналистам.
Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC.
Президент России Владимир Путин в феврале назвал лицемерием Запада обсуждение стратегической стабильности при попытках нанести России стратегическое поражение. Он также назвал демагогией заявления Вашингтона о готовности к переговорам по стратегической стабильности в преддверии американских выборов.