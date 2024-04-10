https://ria.ru/20240410/antonov-1938965354.html

Запад что-то скрывает в расследовании по "Северным потокам", уверен Антонов

Запад что-то скрывает в расследовании по "Северным потокам", уверен Антонов - РИА Новости, 10.04.2024

Запад что-то скрывает в расследовании по "Северным потокам", уверен Антонов

Расследование терактов на трубопроводах "Северные потоки" всячески затягивается Западом, видимо, есть что скрывать, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T00:05

2024-04-10T00:05

2024-04-10T00:05

цены на нефть

россия

вашингтон (штат)

европа

анатолий антонов

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:200:1840:1235_1920x0_80_0_0_42da531fc642986f30117e0b59526449.jpg

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Расследование терактов на трубопроводах "Северные потоки" всячески затягивается Западом, видимо, есть что скрывать, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Американские угрозы могут указывать и на куда более безрассудные расчеты. Достаточно вспомнить, как после неоднократных обещаний покончить с "Северными потоками" российские подводные трубопроводы оказались взорваны в ходе теракта. Причем его расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать", - сказал Антонов журналистам. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240322/diversiya-1934873714.html

россия

вашингтон (штат)

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, россия, вашингтон (штат), европа, анатолий антонов, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2