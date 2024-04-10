https://ria.ru/20240410/antonov-1938965354.html
Запад что-то скрывает в расследовании по "Северным потокам", уверен Антонов
Запад что-то скрывает в расследовании по "Северным потокам", уверен Антонов - РИА Новости, 10.04.2024
Запад что-то скрывает в расследовании по "Северным потокам", уверен Антонов
Расследование терактов на трубопроводах "Северные потоки" всячески затягивается Западом, видимо, есть что скрывать, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T00:05
2024-04-10T00:05
2024-04-10T00:05
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Расследование терактов на трубопроводах "Северные потоки" всячески затягивается Западом, видимо, есть что скрывать, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Американские угрозы могут указывать и на куда более безрассудные расчеты. Достаточно вспомнить, как после неоднократных обещаний покончить с "Северными потоками" российские подводные трубопроводы оказались взорваны в ходе теракта. Причем его расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать", - сказал Антонов журналистам. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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цены на нефть, россия, вашингтон (штат), европа, анатолий антонов, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Цены на нефть, Россия, Вашингтон (штат), Европа, Анатолий Антонов, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Запад что-то скрывает в расследовании по "Северным потокам", уверен Антонов
Антонов: Запад что-то скрывает в расследовании по теракту на "Северных потоках"