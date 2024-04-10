https://ria.ru/20240410/antanta-1939077582.html

В МИД прокомментировали заявления Британия и Франции о новой Антанте

В МИД прокомментировали заявления Британия и Франции о новой Антанте - РИА Новости, 10.04.2024

В МИД прокомментировали заявления Британия и Франции о новой Антанте

Представители Британии и Франции, заявляющие об обновленной Антанте, должны определиться, идет ли речь об Антанте, в которую входила Россия, или о той, которая... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:35

2024-04-10T13:35

2024-04-10T13:35

в мире

франция

россия

великобритания

мария захарова

дэвид кэмерон

стефан сежурне

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Представители Британии и Франции, заявляющие об обновленной Антанте, должны определиться, идет ли речь об Антанте, в которую входила Россия, или о той, которая проводила интервенцию в годы Гражданской войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты Telegraph написали, что Украина должна победить, поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение Запада. Для руководства Британии и Франции важно вместе призвать других игроков на мировой арене к участию в решении этой и других проблем, чтобы показать обновление франко-британской Антанты, утверждают авторы статьи. "У меня контрвопрос: они будут создавать новую Антанту первого периода, куда входила Россия, или они будут создавать Антанту второго периода - периода интервенции Антанты на территории России", - сказала Захарова на брифинге. Представители Франции и Британии могут на самом деле не помнить, что такое Антанта, допустила Захарова. При этом она отметила, что в Париже и Лондоне должны объяснить, "какого разлива Антанта их сейчас будоражит, о чем конкретно идет речь". Антанта (от франц. Entente, Entente cordiale – сердечное согласие) – союз Великобритании, Франции и России (Тройственное согласие), оформился в 1904-1907 годах и объединил в ходе Первой мировой войны (1914-1918) против коалиции Центральных держав более 20 государств, среди которых США, Япония, Италия. Впоследствии многие державы Антанты принимали участие в интервенции на территории бывшей Российской империи.

https://ria.ru/20220516/nato-1788865646.html

https://ria.ru/20240409/antanta-1938713604.html

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, россия, великобритания, мария захарова, дэвид кэмерон, стефан сежурне