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В МИД прокомментировали заявления Британия и Франции о новой Антанте - РИА Новости, 10.04.2024
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13:35 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/antanta-1939077582.html
В МИД прокомментировали заявления Британия и Франции о новой Антанте
В МИД прокомментировали заявления Британия и Франции о новой Антанте - РИА Новости, 10.04.2024
В МИД прокомментировали заявления Британия и Франции о новой Антанте
Представители Британии и Франции, заявляющие об обновленной Антанте, должны определиться, идет ли речь об Антанте, в которую входила Россия, или о той, которая... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:35
2024-04-10T13:35
в мире
франция
россия
великобритания
мария захарова
дэвид кэмерон
стефан сежурне
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Представители Британии и Франции, заявляющие об обновленной Антанте, должны определиться, идет ли речь об Антанте, в которую входила Россия, или о той, которая проводила интервенцию в годы Гражданской войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты Telegraph написали, что Украина должна победить, поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение Запада. Для руководства Британии и Франции важно вместе призвать других игроков на мировой арене к участию в решении этой и других проблем, чтобы показать обновление франко-британской Антанты, утверждают авторы статьи. "У меня контрвопрос: они будут создавать новую Антанту первого периода, куда входила Россия, или они будут создавать Антанту второго периода - периода интервенции Антанты на территории России", - сказала Захарова на брифинге. Представители Франции и Британии могут на самом деле не помнить, что такое Антанта, допустила Захарова. При этом она отметила, что в Париже и Лондоне должны объяснить, "какого разлива Антанта их сейчас будоражит, о чем конкретно идет речь". Антанта (от франц. Entente, Entente cordiale – сердечное согласие) – союз Великобритании, Франции и России (Тройственное согласие), оформился в 1904-1907 годах и объединил в ходе Первой мировой войны (1914-1918) против коалиции Центральных держав более 20 государств, среди которых США, Япония, Италия. Впоследствии многие державы Антанты принимали участие в интервенции на территории бывшей Российской империи.
https://ria.ru/20220516/nato-1788865646.html
https://ria.ru/20240409/antanta-1938713604.html
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в мире, франция, россия, великобритания, мария захарова, дэвид кэмерон, стефан сежурне
В мире, Франция, Россия, Великобритания, Мария Захарова, Дэвид Кэмерон, Стефан Сежурне
В МИД прокомментировали заявления Британия и Франции о новой Антанте

Захарова призвала Британию и Францию определиться, о какой Антанте идет речь

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Представители Британии и Франции, заявляющие об обновленной Антанте, должны определиться, идет ли речь об Антанте, в которую входила Россия, или о той, которая проводила интервенцию в годы Гражданской войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты Telegraph написали, что Украина должна победить, поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение Запада. Для руководства Британии и Франции важно вместе призвать других игроков на мировой арене к участию в решении этой и других проблем, чтобы показать обновление франко-британской Антанты, утверждают авторы статьи.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Орбан призвал не превращать НАТО в Антанту
16 мая 2022, 17:44
"У меня контрвопрос: они будут создавать новую Антанту первого периода, куда входила Россия, или они будут создавать Антанту второго периода - периода интервенции Антанты на территории России", - сказала Захарова на брифинге.
Представители Франции и Британии могут на самом деле не помнить, что такое Антанта, допустила Захарова. При этом она отметила, что в Париже и Лондоне должны объяснить, "какого разлива Антанта их сейчас будоражит, о чем конкретно идет речь".
Антанта (от франц. Entente, Entente cordiale – сердечное согласие) – союз Великобритании, Франции и России (Тройственное согласие), оформился в 1904-1907 годах и объединил в ходе Первой мировой войны (1914-1918) против коалиции Центральных держав более 20 государств, среди которых США, Япония, Италия. Впоследствии многие державы Антанты принимали участие в интервенции на территории бывшей Российской империи.
Жандармы Республиканской гвардии Франции у Веллингтонских казарм в Лондоне перед началом церемонии смены караула, посвященной 120-летию Антанты - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Антанта обещает победить Россию
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияРоссияВеликобританияМария ЗахароваДэвид КэмеронСтефан Сежурне
 
 
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