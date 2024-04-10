В МИД прокомментировали заявления Британия и Франции о новой Антанте
Захарова призвала Британию и Францию определиться, о какой Антанте идет речь
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Представители Британии и Франции, заявляющие об обновленной Антанте, должны определиться, идет ли речь об Антанте, в которую входила Россия, или о той, которая проводила интервенцию в годы Гражданской войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты Telegraph написали, что Украина должна победить, поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение Запада. Для руководства Британии и Франции важно вместе призвать других игроков на мировой арене к участию в решении этой и других проблем, чтобы показать обновление франко-британской Антанты, утверждают авторы статьи.
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"У меня контрвопрос: они будут создавать новую Антанту первого периода, куда входила Россия, или они будут создавать Антанту второго периода - периода интервенции Антанты на территории России", - сказала Захарова на брифинге.
Антанта (от франц. Entente, Entente cordiale – сердечное согласие) – союз Великобритании, Франции и России (Тройственное согласие), оформился в 1904-1907 годах и объединил в ходе Первой мировой войны (1914-1918) против коалиции Центральных держав более 20 государств, среди которых США, Япония, Италия. Впоследствии многие державы Антанты принимали участие в интервенции на территории бывшей Российской империи.
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