https://ria.ru/20240410/angara-1939160915.html

В Госдуме назвали перенос пуска "Ангары" рабочим процессом

В Госдуме назвали перенос пуска "Ангары" рабочим процессом - РИА Новости, 10.04.2024

В Госдуме назвали перенос пуска "Ангары" рабочим процессом

Перенос пуска ракеты - это рабочий процесс, автоматика защитила "Ангару-А5" от возможной аварии, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:36

2024-04-10T17:36

2024-04-10T17:36

космос - риа наука

денис кравченко

госдума рф

объединенная ракетно-космическая корпорация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939068421_0:21:3604:2048_1920x0_80_0_0_f979eb8478541af1b67746c5a7b494c4.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Перенос пуска ракеты - это рабочий процесс, автоматика защитила "Ангару-А5" от возможной аварии, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, бывший замглавы Объединенной ракетно-космической корпорации Денис Кравченко. "Перенос запуска "Ангары-А5" не является трагедией, это рабочий процесс. Наша страна на новой площадке отрабатывает огромное количество подготовительных процедур, начиная от сборки ракеты и заканчивая стартом. Здесь главная задача – минимизация любых рисков как для людей, так и для дорогостоящей техники, инфраструктуры. Поэтому приостановка стартовой процедуры означает, что система контроля сработала как должно, защитив ракету от возможной аварии", - сказал Кравченко. По его словам, перенос старта ракеты не является "чем-то экстраординарным" в ситуации, когда летные испытания новой техники еще не завершены. "Отмечу, что за прошлый год Европейское космическое агентство не осуществило ни одного своевременного пуска. И напомню, что, например, американцы, не буду называть фамилии, порой переносят пуски по четыре-пять раз, при этом имея высокую аварийность", - добавил депутат. Изначально первый в истории старт "Ангары" с Восточного был назначен на 12.00 мск 9 апреля, однако автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до назначенного времени. Это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Старт был переназначен на полдень 10 апреля, но вновь был отменен - на сей раз из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Третья попытка намечена на 11 апреля.

https://ria.ru/20240410/angara-1939072057.html

https://ria.ru/20240410/angara-1939003488.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, денис кравченко, госдума рф, объединенная ракетно-космическая корпорация