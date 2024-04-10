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В Госдуме назвали перенос пуска "Ангары" рабочим процессом - РИА Новости, 10.04.2024
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17:36 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/angara-1939160915.html
В Госдуме назвали перенос пуска "Ангары" рабочим процессом
В Госдуме назвали перенос пуска "Ангары" рабочим процессом - РИА Новости, 10.04.2024
В Госдуме назвали перенос пуска "Ангары" рабочим процессом
Перенос пуска ракеты - это рабочий процесс, автоматика защитила "Ангару-А5" от возможной аварии, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:36
2024-04-10T17:36
космос - риа наука
денис кравченко
госдума рф
объединенная ракетно-космическая корпорация
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Перенос пуска ракеты - это рабочий процесс, автоматика защитила "Ангару-А5" от возможной аварии, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, бывший замглавы Объединенной ракетно-космической корпорации Денис Кравченко. "Перенос запуска "Ангары-А5" не является трагедией, это рабочий процесс. Наша страна на новой площадке отрабатывает огромное количество подготовительных процедур, начиная от сборки ракеты и заканчивая стартом. Здесь главная задача – минимизация любых рисков как для людей, так и для дорогостоящей техники, инфраструктуры. Поэтому приостановка стартовой процедуры означает, что система контроля сработала как должно, защитив ракету от возможной аварии", - сказал Кравченко. По его словам, перенос старта ракеты не является "чем-то экстраординарным" в ситуации, когда летные испытания новой техники еще не завершены. "Отмечу, что за прошлый год Европейское космическое агентство не осуществило ни одного своевременного пуска. И напомню, что, например, американцы, не буду называть фамилии, порой переносят пуски по четыре-пять раз, при этом имея высокую аварийность", - добавил депутат. Изначально первый в истории старт "Ангары" с Восточного был назначен на 12.00 мск 9 апреля, однако автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до назначенного времени. Это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Старт был переназначен на полдень 10 апреля, но вновь был отменен - на сей раз из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Третья попытка намечена на 11 апреля.
https://ria.ru/20240410/angara-1939072057.html
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космос - риа наука, денис кравченко, госдума рф, объединенная ракетно-космическая корпорация
Космос - РИА Наука, Денис Кравченко, Госдума РФ, Объединенная ракетно-космическая корпорация
В Госдуме назвали перенос пуска "Ангары" рабочим процессом

Депутат Кравченко: автоматика защитила ракету "Ангара" от возможной аварии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПервая летная ракета космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" на стартовом комплексе космодрома Восточный
Первая летная ракета космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион на стартовом комплексе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Первая летная ракета космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" на стартовом комплексе космодрома Восточный
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Перенос пуска ракеты - это рабочий процесс, автоматика защитила "Ангару-А5" от возможной аварии, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, бывший замглавы Объединенной ракетно-космической корпорации Денис Кравченко.
"Перенос запуска "Ангары-А5" не является трагедией, это рабочий процесс. Наша страна на новой площадке отрабатывает огромное количество подготовительных процедур, начиная от сборки ракеты и заканчивая стартом. Здесь главная задача – минимизация любых рисков как для людей, так и для дорогостоящей техники, инфраструктуры. Поэтому приостановка стартовой процедуры означает, что система контроля сработала как должно, защитив ракету от возможной аварии", - сказал Кравченко. По его словам, перенос старта ракеты не является "чем-то экстраординарным" в ситуации, когда летные испытания новой техники еще не завершены.
Ракета Ангара-А5, установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
"Роскосмос" назвал причину второй отмены пуска "Ангары"
13:16
"Отмечу, что за прошлый год Европейское космическое агентство не осуществило ни одного своевременного пуска. И напомню, что, например, американцы, не буду называть фамилии, порой переносят пуски по четыре-пять раз, при этом имея высокую аварийность", - добавил депутат.
Изначально первый в истории старт "Ангары" с Восточного был назначен на 12.00 мск 9 апреля, однако автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до назначенного времени. Это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.
Старт был переназначен на полдень 10 апреля, но вновь был отменен - на сей раз из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Третья попытка намечена на 11 апреля.
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5 на стартовой площадке на космодроме Восточный. 9 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Граждан попросили не ходить в зону падения ступеней ракеты "Ангара-5А"
09:35
 
Космос - РИА НаукаДенис КравченкоГосдума РФОбъединенная ракетно-космическая корпорация
 
 
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