https://ria.ru/20240410/angara-1939097783.html
Глава "Роскосмоса" назвал осечки с пуском "Ангары" рядовым явлением
Глава "Роскосмоса" назвал осечки с пуском "Ангары" рядовым явлением - РИА Новости, 10.04.2024
Глава "Роскосмоса" назвал осечки с пуском "Ангары" рядовым явлением
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал вторую подряд отмену первого пуска ракеты "Ангара" с космодрома Восточный достаточно рядовым событием, поскольку... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:34
2024-04-10T14:34
2024-04-10T14:34
космос - риа наука
плесецк
архангельская область
юрий борисов (роскосмос)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 10 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал вторую подряд отмену первого пуска ракеты "Ангара" с космодрома Восточный достаточно рядовым событием, поскольку идёт начальный этап испытаний. "Этот этап как раз и предусматривает, чтобы выявить все нюансы, которые возможны. Нюансы какие? Производственного характера, конструкторского характера, технологического или эксплуатационного. Поэтому для разработчиков отмена пуска по техническим причинам, это достаточно рядовое явление", - сказал журналистам глава госкорпорации. Он подчеркнул, что сейчас идёт начальный этап лётно-конструкторских испытаний по опытно-конструкторской работе "Амур" (так называется комплекс "Ангары" на Восточном). По словам Борисова, специалисты разобрались с нештатной работой дренажного клапана, из-за которой пуск отменили 9 апреля. Изначально первый в истории старт "Ангары" с Восточного был назначен на 12.00 мск 9 апреля, однако автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до назначенного времени. Это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Старт был переназначен на полдень 10 апреля, но вновь был отменен - на сей раз из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Третья попытка намечена на 11 апреля. Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" лёгкого класса (первый в 2014 году) и три "Ангары-А5" тяжёлого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.
https://ria.ru/20240409/raketa-1938583705.html
https://ria.ru/20240408/mask-1938716763.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, плесецк, архангельская область, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Плесецк, Архангельская область, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Глава "Роскосмоса" назвал осечки с пуском "Ангары" рядовым явлением
Глава "Роскосмоса" назвал вторую подряд отмену пуска "Ангары" рядовым явлением
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 10 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал вторую подряд отмену первого пуска ракеты "Ангара" с космодрома Восточный достаточно рядовым событием, поскольку идёт начальный этап испытаний.
"Этот этап как раз и предусматривает, чтобы выявить все нюансы, которые возможны. Нюансы какие? Производственного характера, конструкторского характера, технологического или эксплуатационного. Поэтому для разработчиков отмена пуска по техническим причинам, это достаточно рядовое явление", - сказал журналистам глава госкорпорации.
Он подчеркнул, что сейчас идёт начальный этап лётно-конструкторских испытаний по опытно-конструкторской работе "Амур" (так называется комплекс "Ангары" на Восточном).
По словам Борисова, специалисты разобрались с нештатной работой дренажного клапана, из-за которой пуск отменили 9 апреля.
Изначально первый в истории старт "Ангары" с Восточного был назначен на 12.00 мск 9 апреля, однако автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до назначенного времени. Это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.
Старт был переназначен на полдень 10 апреля, но вновь был отменен - на сей раз из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Третья попытка намечена на 11 апреля.
Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" лёгкого класса (первый в 2014 году) и три "Ангары-А5" тяжёлого класса с космодрома Плесецк
в Архангельской области
.