https://ria.ru/20240410/angara-1939097783.html

Глава "Роскосмоса" назвал осечки с пуском "Ангары" рядовым явлением

Глава "Роскосмоса" назвал осечки с пуском "Ангары" рядовым явлением - РИА Новости, 10.04.2024

Глава "Роскосмоса" назвал осечки с пуском "Ангары" рядовым явлением

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал вторую подряд отмену первого пуска ракеты "Ангара" с космодрома Восточный достаточно рядовым событием, поскольку... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:34

2024-04-10T14:34

2024-04-10T14:34

космос - риа наука

плесецк

архангельская область

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 10 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал вторую подряд отмену первого пуска ракеты "Ангара" с космодрома Восточный достаточно рядовым событием, поскольку идёт начальный этап испытаний. "Этот этап как раз и предусматривает, чтобы выявить все нюансы, которые возможны. Нюансы какие? Производственного характера, конструкторского характера, технологического или эксплуатационного. Поэтому для разработчиков отмена пуска по техническим причинам, это достаточно рядовое явление", - сказал журналистам глава госкорпорации. Он подчеркнул, что сейчас идёт начальный этап лётно-конструкторских испытаний по опытно-конструкторской работе "Амур" (так называется комплекс "Ангары" на Восточном). По словам Борисова, специалисты разобрались с нештатной работой дренажного клапана, из-за которой пуск отменили 9 апреля. Изначально первый в истории старт "Ангары" с Восточного был назначен на 12.00 мск 9 апреля, однако автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до назначенного времени. Это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Старт был переназначен на полдень 10 апреля, но вновь был отменен - на сей раз из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Третья попытка намечена на 11 апреля. Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" лёгкого класса (первый в 2014 году) и три "Ангары-А5" тяжёлого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.

https://ria.ru/20240409/raketa-1938583705.html

https://ria.ru/20240408/mask-1938716763.html

https://ria.ru/20240406/kosmonavty-1938211421.html

плесецк

архангельская область

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Варвара Скокшина

космос - риа наука, плесецк, архангельская область, юрий борисов (роскосмос), роскосмос