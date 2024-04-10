https://ria.ru/20240410/angara-1939072057.html

"Роскосмос" назвал причину второй отмены пуска "Ангары"

"Роскосмос" назвал причину второй отмены пуска "Ангары" - РИА Новости, 10.04.2024

"Роскосмос" назвал причину второй отмены пуска "Ангары"

Вторая отмена пуска "Ангары" с космодрома Восточный произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:16

2024-04-10T13:16

2024-04-10T13:16

космос - риа наука

плесецк

архангельская область

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 10 апр - РИА Новости. Вторая отмена пуска "Ангары" с космодрома Восточный произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Выявилась новая техническая неполадка, связанная, скажем так, по результатам предварительного анализа телеметрии, это сбой в системе контроля запуска двигателя. Скорее всего, это программная ошибка", - заявил Борисов. Изначально первый в истории старт "Ангары" с Восточного был назначен на 12.00 мск 9 апреля, однако автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до назначенного времени. Это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Старт был переназначен на резервную дату - 10 апреля. Однако в среду пуск вновь не состоялся. "Ангара" осталась на стартовом столе, а через несколько минут после назначенного времени комментатор пуска объявил о "стоянке" ракеты ещё на 24 часа. Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" лёгкого класса (первый в 2014 году) и три "Ангары-А5" тяжёлого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.

https://ria.ru/20240409/raketa-1938583705.html

https://ria.ru/20240410/angara-1939003488.html

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Варвара Скокшина

космос - риа наука, плесецк, архангельская область, юрий борисов (роскосмос), роскосмос