https://ria.ru/20240410/angara-1939068930.html

Ракету "Ангара-А5" попробуют запустить 11 апреля

Ракету "Ангара-А5" попробуют запустить 11 апреля - РИА Новости, 10.04.2024

Ракету "Ангара-А5" попробуют запустить 11 апреля

Ракету "Ангара-А5" ещё раз попробуют впервые запустить с космодрома Восточный 11 апреля, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:04

2024-04-10T13:04

2024-04-10T13:14

космос - риа наука

ангара (ракета)

восточный (космодром)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 10 апр - РИА Новости. Ракету "Ангара-А5" ещё раз попробуют впервые запустить с космодрома Восточный 11 апреля, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло, поэтому с высокой вероятностью после анализа всех нюансов и заключения государственной комиссии мы, предварительно, повторим попытку запуска завтра в то же время", - сказал Борисов.Изначально первый в истории старт "Ангары" с Восточного был назначен на 12.00 мск 9 апреля, однако автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до назначенного времени. Это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.Старт был переназначен на полдень 10 апреля, но вновь был отменен - на сей раз из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" лёгкого класса (первый в 2014 году) и три "Ангары-А5" тяжёлого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.

https://ria.ru/20240410/angara-1939003488.html

https://ria.ru/20240406/kosmonavty-1938211421.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, ангара (ракета), восточный (космодром)