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Старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.04.2024
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11:30 10.04.2024 (обновлено: 11:31 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/angara-1939020845.html
Старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция
Старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.04.2024
Старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция
На космодроме Восточный проходит пуск ракеты "Ангара-А5". РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:30
2024-04-10T11:31
космос - риа наука
россия
восточный (космодром)
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На космодроме Восточный проходит пуск ракеты "Ангара-А5".
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Отмена старта ракеты-носителя "Ангара-А5" на космодроме Восточный
Отмена старта ракеты-носителя "Ангара-А5" на космодроме Восточный
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космос - риа наука, россия, восточный (космодром), видео
Космос - РИА Наука, Россия, Восточный (космодром)
Старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция
На космодроме Восточный проходит пуск ракеты "Ангара-А5".
2024-04-10T11:30
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Старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция

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На космодроме Восточный проходит пуск ракеты "Ангара-А5".
 
Космос - РИА НаукаРоссияВосточный (космодром)
 
 
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