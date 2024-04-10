https://ria.ru/20240410/angara-1939020845.html
Старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция
Старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.04.2024
Старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция
На космодроме Восточный проходит пуск ракеты "Ангара-А5". РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:30
2024-04-10T11:30
2024-04-10T11:31
космос - риа наука
россия
восточный (космодром)
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На космодроме Восточный проходит пуск ракеты "Ангара-А5".
россия
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1
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939018414_110:0:1015:679_1920x0_80_0_0_ac08797fc003f10ae9f19f88afce53d4.jpg
Отмена старта ракеты-носителя "Ангара-А5" на космодроме Восточный
Отмена старта ракеты-носителя "Ангара-А5" на космодроме Восточный
2024-04-10T11:30
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PT3M00S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, восточный (космодром), видео
Космос - РИА Наука, Россия, Восточный (космодром)
Старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция
На космодроме Восточный проходит пуск ракеты "Ангара-А5".
2024-04-10T11:30
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PT3M00S
На космодроме Восточный проходит пуск ракеты "Ангара-А5".