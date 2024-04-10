https://ria.ru/20240410/angara-1938973535.html

Госкомиссия разрешила запуск "Ангары-А5" с Восточного в 12:00 среды

Госкомиссия разрешила запуск "Ангары-А5" с Восточного в 12:00 среды - РИА Новости, 10.04.2024

Госкомиссия разрешила запуск "Ангары-А5" с Восточного в 12:00 среды

Госкомиссия приняла решение вновь провести первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный, отмененный накануне, сообщил представитель "Роскосмоса". РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T03:17

2024-04-10T03:17

2024-04-10T10:24

россия

плесецк

архангельская область

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 10 апр — РИА Новости. Госкомиссия приняла решение вновь провести первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный, отмененный накануне, сообщил представитель "Роскосмоса"."Сегодня государственная комиссия разрешила заправку и пуск первой ракеты космического назначения "Ангара-А5" с космодрома Восточный", — сказал он.Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой состоится в 12:00 по московскому времени с площадки 1А, уточнил представитель корпорации.Пуск был автоматически отменен во вторник за две минуты до старта. Как пояснил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Такая ситуация, по его словам, потребовала слива топлива, а старт был предварительно переназначен на резервную дату — 10 апреля. Время пуска глава госкорпорации не назвал.Семейство ракет "Ангара" создается в России с 1992 года. Один стартовый стол есть на космодроме Плесецк в Архангельской области, с него прошли три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014 году) и три пуска "Ангары-А5" тяжелого класса.Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. Предполагается, что в будущем отсюда будет стартовать модернизированная "Ангара-А5М", которую станут использовать для отправки на орбиту модулей Российской орбитальной станции и запусков пилотируемых кораблей к ней. Также ожидается появление "Ангары-А5В" повышенной грузоподъемности (37,5 тонны на низкую околоземную орбиту) с кислородно-водородной третьей ступенью.

https://ria.ru/20240329/angara-1936732191.html

https://ria.ru/20240406/kosmonavty-1938211421.html

https://ria.ru/20240409/angara-1938802472.html

россия

плесецк

архангельская область

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россия, плесецк, архангельская область, юрий борисов (роскосмос), роскосмос