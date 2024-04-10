Госкомиссия разрешила запуск "Ангары-А5" с Восточного в 12:00 среды
Госкомиссия разрешила повторный пуск "Ангары-А5" с Восточного 10 апреля
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРакета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. 10 апреля 2024 года
Ракета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. 10 апреля 2024 года
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 10 апр — РИА Новости. Госкомиссия приняла решение вновь провести первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный, отмененный накануне, сообщил представитель "Роскосмоса".
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"Сегодня государственная комиссия разрешила заправку и пуск первой ракеты космического назначения "Ангара-А5" с космодрома Восточный", — сказал он.
Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой состоится в 12:00 по московскому времени с площадки 1А, уточнил представитель корпорации.
Пуск был автоматически отменен во вторник за две минуты до старта. Как пояснил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Такая ситуация, по его словам, потребовала слива топлива, а старт был предварительно переназначен на резервную дату — 10 апреля. Время пуска глава госкорпорации не назвал.
Семейство ракет "Ангара" создается в России с 1992 года. Один стартовый стол есть на космодроме Плесецк в Архангельской области, с него прошли три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014 году) и три пуска "Ангары-А5" тяжелого класса.
Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. Предполагается, что в будущем отсюда будет стартовать модернизированная "Ангара-А5М", которую станут использовать для отправки на орбиту модулей Российской орбитальной станции и запусков пилотируемых кораблей к ней. Также ожидается появление "Ангары-А5В" повышенной грузоподъемности (37,5 тонны на низкую околоземную орбиту) с кислородно-водородной третьей ступенью.