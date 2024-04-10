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"Яндекс" запустил новую версию "Алисы" - РИА Новости, 10.04.2024
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11:57 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/alisa-1939048082.html
"Яндекс" запустил новую версию "Алисы"
"Яндекс" запустил новую версию "Алисы" - РИА Новости, 10.04.2024
"Яндекс" запустил новую версию "Алисы"
"Яндекс" запустил новую версию своего голосового помощника "Алиса", базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает, а... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:57
2024-04-10T11:57
технологии
яндекс
алиса
россия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Яндекс" запустил новую версию своего голосового помощника "Алиса", базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает, а также платную опцию "Про", рассказал журналистам руководитель группы продуктового направления "Алисы" Илья Никаноров. "У новой "Алисы" с Yandex GPT 3 кардинально меняются рациональные способности. Теперь она просто объясняет сложное, стала интереснее вести диалог, Алиса придумывает новое и меньше выдумывает", - отметил он. Никаноров уточнил, что с момента запуска "Алиса" обновилась на всех основных устройствах и платформах, в том числе колонках, телевизорах и в поисковике. Кроме того, "Яндекс" представил опцию Яндекс Плюса "Про" "для решения творческих задач или помощи виртуальной няни", рассказал директор по продукту Денис Озорнин. Ее можно подключить бесплатно на тестовый период, а дальше опция будет стоить 100 рублей в месяц. В опции "Про" будет доступ к самой мощной нейросети "Яндекса" - YandexGPT 3 Pro. "Яндекс" представил новое поколение нейросетей YandexGPT 3 в конце марта, первая языковая модель на тот момент была доступна для бизнес-пользователей. Впервые свою нейросеть в "Алису" "Яндекс" добавил в мае прошлого года, а в сентябре компания представила новую модель нейросети YandexGPT 2: она могла решать больше задач и более точно отвечать на запросы пользователей.
https://ria.ru/20240403/yandeks-1937694681.html
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технологии, яндекс, алиса, россия
Технологии, Яндекс, Алиса, Россия
"Яндекс" запустил новую версию "Алисы"

"Яндекс" запустил новую версию голосового помощника "Алиса"

© ЯндексЯндекс станция
Яндекс станция
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Яндекс станция. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Яндекс" запустил новую версию своего голосового помощника "Алиса", базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает, а также платную опцию "Про", рассказал журналистам руководитель группы продуктового направления "Алисы" Илья Никаноров.
"У новой "Алисы" с Yandex GPT 3 кардинально меняются рациональные способности. Теперь она просто объясняет сложное, стала интереснее вести диалог, Алиса придумывает новое и меньше выдумывает", - отметил он.
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Никаноров уточнил, что с момента запуска "Алиса" обновилась на всех основных устройствах и платформах, в том числе колонках, телевизорах и в поисковике.
Кроме того, "Яндекс" представил опцию Яндекс Плюса "Про" "для решения творческих задач или помощи виртуальной няни", рассказал директор по продукту Денис Озорнин. Ее можно подключить бесплатно на тестовый период, а дальше опция будет стоить 100 рублей в месяц. В опции "Про" будет доступ к самой мощной нейросети "Яндекса" - YandexGPT 3 Pro.
"Яндекс" представил новое поколение нейросетей YandexGPT 3 в конце марта, первая языковая модель на тот момент была доступна для бизнес-пользователей. Впервые свою нейросеть в "Алису" "Яндекс" добавил в мае прошлого года, а в сентябре компания представила новую модель нейросети YandexGPT 2: она могла решать больше задач и более точно отвечать на запросы пользователей.
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