https://ria.ru/20240410/alisa-1939048082.html

"Яндекс" запустил новую версию "Алисы"

"Яндекс" запустил новую версию "Алисы" - РИА Новости, 10.04.2024

"Яндекс" запустил новую версию "Алисы"

"Яндекс" запустил новую версию своего голосового помощника "Алиса", базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает, а... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:57

2024-04-10T11:57

2024-04-10T11:57

технологии

яндекс

алиса

россия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Яндекс" запустил новую версию своего голосового помощника "Алиса", базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает, а также платную опцию "Про", рассказал журналистам руководитель группы продуктового направления "Алисы" Илья Никаноров. "У новой "Алисы" с Yandex GPT 3 кардинально меняются рациональные способности. Теперь она просто объясняет сложное, стала интереснее вести диалог, Алиса придумывает новое и меньше выдумывает", - отметил он. Никаноров уточнил, что с момента запуска "Алиса" обновилась на всех основных устройствах и платформах, в том числе колонках, телевизорах и в поисковике. Кроме того, "Яндекс" представил опцию Яндекс Плюса "Про" "для решения творческих задач или помощи виртуальной няни", рассказал директор по продукту Денис Озорнин. Ее можно подключить бесплатно на тестовый период, а дальше опция будет стоить 100 рублей в месяц. В опции "Про" будет доступ к самой мощной нейросети "Яндекса" - YandexGPT 3 Pro. "Яндекс" представил новое поколение нейросетей YandexGPT 3 в конце марта, первая языковая модель на тот момент была доступна для бизнес-пользователей. Впервые свою нейросеть в "Алису" "Яндекс" добавил в мае прошлого года, а в сентябре компания представила новую модель нейросети YandexGPT 2: она могла решать больше задач и более точно отвечать на запросы пользователей.

https://ria.ru/20240403/yandeks-1937694681.html

https://ria.ru/20240307/yandeks-1931840808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, яндекс, алиса, россия