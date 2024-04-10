https://ria.ru/20240410/aktivisty-1939220450.html

Активистов, распыливших краску на здание минобороны Британии, задержали

Активистов, распыливших краску на здание минобороны Британии, задержали - РИА Новости, 11.04.2024

Активистов, распыливших краску на здание минобороны Британии, задержали

Пять пропалестинских активистов, распыливших красную краску на штаб-квартиру министерства обороны Великобритании в Лондоне, задержаны, сообщает столичная... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-10T22:53

2024-04-10T22:53

2024-04-11T09:26

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кир стармер

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пять пропалестинских активистов, распыливших красную краску на штаб-квартиру министерства обороны Великобритании в Лондоне, задержаны, сообщает столичная полиция. "Пять человек были задержаны за причинение преступного ущерба и находятся под стражей. Мы никогда не потерпим, чтобы под видом протеста люди наносили преступный ущерб зданиям", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х. Активистское движение Youth Demand, которое выступает против действий Израиля в Газе, сообщило в среду, что пропалестинские активисты распылили красную краску на штаб-квартиру министерства обороны Великобритании в Лондоне в протест поддержки британским правительством Израиля и продажи ему оружия. Активисты Youth Demand во вторник разместили возле дома лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера десятки детских ботинок в протест против поддержки Израиля и продажи ему оружия британским правительством. Демонстранты также установили баннер с призывом к политику принять меры для прекращения гибели людей на Ближнем Востоке. До этого активисты распылили красную краску на штаб-квартиру Лейбористской партии в центре Лондона. Британия неоднократно заявляла, что Израиль имеет законное право на оборону после нападения палестинского движения ХАМАС. Лондон также продолжает выдавать экспортные лицензии, разрешающие продажу Израилю оружия, несмотря на широкую критику общественности.

https://ria.ru/20240409/aktivisty-1938898154.html

https://ria.ru/20231014/khamas-1902803317.html

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в мире, израиль, лондон, великобритания, кир стармер, хамас