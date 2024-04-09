https://ria.ru/20240409/zaporozhe-1938824660.html
Глава правительства Запорожской области подал в отставку
Глава правительства Запорожской области подал в отставку - РИА Новости, 09.04.2024
Глава правительства Запорожской области подал в отставку
Глава правительства Запорожской области Антон Кольцов ушел в отставку, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:43
2024-04-09T13:43
2024-04-09T13:45
политика
запорожская область
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава правительства Запорожской области Антон Кольцов ушел в отставку, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Глава правительства Запорожской области Антон Кольцов ушёл в отставку. Премьер-министр региона сегодня сообщил о своём уходе. Команда Кольцова начала свою работу с самых первых дней становления региона, понимая всю специфику Запорожской области, имея четкий план развития", - написал Рогов. Теперь, по его словам, входить в курс дел с чистого листа придется новому кабинету министров. "Со своей стороны хочу пожелать новому председателю удачи", - добавил Рогов. Подтверждением со стороны правительства региона информации об отставке Кольцова РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240405/pomosch-1937884600.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, запорожская область, россия, владимир рогов
Политика, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
Глава правительства Запорожской области подал в отставку
Рогов: глава правительства Запорожской области Кольцов ушел в отставку
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости.
Глава правительства Запорожской области Антон Кольцов ушел в отставку, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале
.
"Глава правительства Запорожской области Антон Кольцов ушёл в отставку. Премьер-министр региона сегодня сообщил о своём уходе. Команда Кольцова начала свою работу с самых первых дней становления региона, понимая всю специфику Запорожской области, имея четкий план развития", - написал Рогов. Теперь, по его словам, входить в курс дел с чистого листа придется новому кабинету министров.
"Со своей стороны хочу пожелать новому председателю удачи", - добавил Рогов.
Подтверждением со стороны правительства региона информации об отставке Кольцова РИА Новости пока не располагает.