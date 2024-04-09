https://ria.ru/20240409/zaes-1938944541.html
Гросси назвал нападение на ЗАЭС безответственным и опасным
Гросси назвал нападение на ЗАЭС безответственным и опасным - РИА Новости, 09.04.2024
Гросси назвал нападение на ЗАЭС безответственным и опасным
Кто бы ни стоял за атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), они играют с огнем, нападение на объект безответственно и опасно, его необходимо прекратить, заявил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:39
2024-04-09T20:39
2024-04-09T20:47
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ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Кто бы ни стоял за атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), они играют с огнем, нападение на объект безответственно и опасно, его необходимо прекратить, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Ранее во вторник сообщалось, что дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Никто не пострадал."Сегодняшний инцидент - хотя он и произошел за пределами периметра площадки - является зловещим развитием событий, поскольку указывает на очевидную готовность продолжать эти нападения, несмотря на серьезную угрозу, которую они представляют для ядерной безопасности, и наши неоднократные призывы к военной сдержанности. Кто бы ни стоял за ними, они играют с огнем", - приводятся слова Гросси в заявлении, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ.Гендиректор добавил, что атаки на атомную электростанцию "крайне безответственны и опасны, а также призвал их прекратить.В агентстве отметили, что учебный центр ЗАЭС, атака на который была совершена 9 апреля, находится за пределами периметра площадки, примерно в полукилометре от первого реакторного блока, и инцидент не представляет никакой угрозы для ядерной безопасности объекта, все шесть реакторов которой были остановлены в течение последних 20 месяцев."Однако в учебном центре постоянно находится персонал ЗАЭС. Группа МАГАТЭ запросила немедленный доступ в здание для оценки возможных последствий, но ей сообщили, что ситуация с военной безопасностью не позволяет этого сделать. Команда продолжит добиваться такого доступа, как это было сделано и получено в воскресенье", - уточнили в МАГАТЭ.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938883209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, магатэ, рафаэль гросси, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Украина, Вооруженные силы Украины
Гросси назвал нападение на ЗАЭС безответственным и опасным
Гросси заявил, что атаковавшие ЗАЭС играют с огнем, это безответственно и опасно
ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Кто бы ни стоял за атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), они играют с огнем, нападение на объект безответственно и опасно, его необходимо прекратить, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее во вторник сообщалось, что дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Никто не пострадал.
"Сегодняшний инцидент - хотя он и произошел за пределами периметра площадки - является зловещим развитием событий, поскольку указывает на очевидную готовность продолжать эти нападения, несмотря на серьезную угрозу, которую они представляют для ядерной безопасности, и наши неоднократные призывы к военной сдержанности. Кто бы ни стоял за ними, они играют с огнем", - приводятся слова Гросси в заявлении, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ.
Гендиректор добавил, что атаки на атомную электростанцию "крайне безответственны и опасны, а также призвал их прекратить.
В агентстве отметили, что учебный центр ЗАЭС, атака на который была совершена 9 апреля, находится за пределами периметра площадки, примерно в полукилометре от первого реакторного блока, и инцидент не представляет никакой угрозы для ядерной безопасности объекта, все шесть реакторов которой были остановлены в течение последних 20 месяцев.
"Однако в учебном центре постоянно находится персонал ЗАЭС. Группа МАГАТЭ запросила немедленный доступ в здание для оценки возможных последствий, но ей сообщили, что ситуация с военной безопасностью не позволяет этого сделать. Команда продолжит добиваться такого доступа, как это было сделано и получено в воскресенье", - уточнили в МАГАТЭ.