https://ria.ru/20240409/zaes-1938944541.html

Гросси назвал нападение на ЗАЭС безответственным и опасным

Гросси назвал нападение на ЗАЭС безответственным и опасным - РИА Новости, 09.04.2024

Гросси назвал нападение на ЗАЭС безответственным и опасным

Кто бы ни стоял за атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), они играют с огнем, нападение на объект безответственно и опасно, его необходимо прекратить, заявил... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:39

2024-04-09T20:39

2024-04-09T20:47

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ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Кто бы ни стоял за атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), они играют с огнем, нападение на объект безответственно и опасно, его необходимо прекратить, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Ранее во вторник сообщалось, что дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Никто не пострадал."Сегодняшний инцидент - хотя он и произошел за пределами периметра площадки - является зловещим развитием событий, поскольку указывает на очевидную готовность продолжать эти нападения, несмотря на серьезную угрозу, которую они представляют для ядерной безопасности, и наши неоднократные призывы к военной сдержанности. Кто бы ни стоял за ними, они играют с огнем", - приводятся слова Гросси в заявлении, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ.Гендиректор добавил, что атаки на атомную электростанцию "крайне безответственны и опасны, а также призвал их прекратить.В агентстве отметили, что учебный центр ЗАЭС, атака на который была совершена 9 апреля, находится за пределами периметра площадки, примерно в полукилометре от первого реакторного блока, и инцидент не представляет никакой угрозы для ядерной безопасности объекта, все шесть реакторов которой были остановлены в течение последних 20 месяцев."Однако в учебном центре постоянно находится персонал ЗАЭС. Группа МАГАТЭ запросила немедленный доступ в здание для оценки возможных последствий, но ей сообщили, что ситуация с военной безопасностью не позволяет этого сделать. Команда продолжит добиваться такого доступа, как это было сделано и получено в воскресенье", - уточнили в МАГАТЭ.

https://ria.ru/20240409/zaes-1938883209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, магатэ, рафаэль гросси, украина, вооруженные силы украины