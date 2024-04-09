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Специалисты ЗАЭС считают, что ВСУ могут готовить провокацию - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:49 09.04.2024 (обновлено: 16:52 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/zaes-1938888573.html
Специалисты ЗАЭС считают, что ВСУ могут готовить провокацию
Специалисты ЗАЭС считают, что ВСУ могут готовить провокацию - РИА Новости, 09.04.2024
Специалисты ЗАЭС считают, что ВСУ могут готовить провокацию
Участившиеся удары ВСУ по территории Запорожской АЭС могут свидетельствовать о том, что готовится провокация в отношении станции со стороны Украины, сообщила... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:49
2024-04-09T16:52
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Участившиеся удары ВСУ по территории Запорожской АЭС могут свидетельствовать о том, что готовится провокация в отношении станции со стороны Украины, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в эфире телеканала "Россия 24". "Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие со стороны вооруженных сил. Участившиеся прилеты могут свидетельствовать о том, что готовится провокация по отношению к Запорожской атомной станции со стороны ВСУ", - сказала Яшина.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
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украина, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Специалисты ЗАЭС считают, что ВСУ могут готовить провокацию

ЗАЭС: участившиеся удары ВСУ могут говорить о подготовке провокации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Участившиеся удары ВСУ по территории Запорожской АЭС могут свидетельствовать о том, что готовится провокация в отношении станции со стороны Украины, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в эфире телеканала "Россия 24".
"Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие со стороны вооруженных сил. Участившиеся прилеты могут свидетельствовать о том, что готовится провокация по отношению к Запорожской атомной станции со стороны ВСУ", - сказала Яшина.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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