https://ria.ru/20240409/zaes-1938888573.html

Специалисты ЗАЭС считают, что ВСУ могут готовить провокацию

Специалисты ЗАЭС считают, что ВСУ могут готовить провокацию - РИА Новости, 09.04.2024

Специалисты ЗАЭС считают, что ВСУ могут готовить провокацию

Участившиеся удары ВСУ по территории Запорожской АЭС могут свидетельствовать о том, что готовится провокация в отношении станции со стороны Украины, сообщила... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:49

2024-04-09T16:49

2024-04-09T16:52

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Участившиеся удары ВСУ по территории Запорожской АЭС могут свидетельствовать о том, что готовится провокация в отношении станции со стороны Украины, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в эфире телеканала "Россия 24". "Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие со стороны вооруженных сил. Участившиеся прилеты могут свидетельствовать о том, что готовится провокация по отношению к Запорожской атомной станции со стороны ВСУ", - сказала Яшина.

https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия