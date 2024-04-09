https://ria.ru/20240409/zaes-1938888573.html
Специалисты ЗАЭС считают, что ВСУ могут готовить провокацию
Специалисты ЗАЭС считают, что ВСУ могут готовить провокацию - РИА Новости, 09.04.2024
Специалисты ЗАЭС считают, что ВСУ могут готовить провокацию
Участившиеся удары ВСУ по территории Запорожской АЭС могут свидетельствовать о том, что готовится провокация в отношении станции со стороны Украины, сообщила... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:49
2024-04-09T16:49
2024-04-09T16:52
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Участившиеся удары ВСУ по территории Запорожской АЭС могут свидетельствовать о том, что готовится провокация в отношении станции со стороны Украины, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в эфире телеканала "Россия 24". "Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие со стороны вооруженных сил. Участившиеся прилеты могут свидетельствовать о том, что готовится провокация по отношению к Запорожской атомной станции со стороны ВСУ", - сказала Яшина.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
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Специалисты ЗАЭС считают, что ВСУ могут готовить провокацию
ЗАЭС: участившиеся удары ВСУ могут говорить о подготовке провокации