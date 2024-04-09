https://ria.ru/20240409/zaes-1938823301.html

Сергей Кириенко посетил ЗАЭС

Сергей Кириенко посетил ЗАЭС - РИА Новости, 09.04.2024

Сергей Кириенко посетил ЗАЭС

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил Запорожскую АЭС, провел там совещание, в рамках которого в том... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:40

2024-04-09T13:40

2024-04-09T14:08

специальная военная операция на украине

сергей кириенко

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общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил Запорожскую АЭС, провел там совещание, в рамках которого в том числе обсуждались недавние атаки дронов, сообщает пресс-служба станции в Telegram-канале."Запорожскую АЭС с рабочим визитом посетил Сергей Кириенко. Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко провел совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния Запорожской атомной станции, а также обеспечения её ядерной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы станции.Там отмечается, что, в частности, в рамках совещания "были затронуты и недавние атаки дронов на Запорожскую АЭС".Кроме того, на совещании обсуждалось состояние Энергодара. Мэр Эдуард Сеновоз рассказал о текущей ситуации в городе, проектах развития, а также о ходе ремонта соцобъектов и другой инфраструктуры - работы ведутся при помощи госкорпорации "Росатом" и региона-шефа Новгородской области."Сергей Кириенко в завершении своего визита высказал уверенность в будущем станции и города", - отметили в пресс-службе."Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о предпринимаемых коллективом действиях, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации станции, о проводимых текущих работах, а также о планах развития Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей кириенко, запорожская аэс, общество, россия