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Сергей Кириенко посетил ЗАЭС - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 09.04.2024 (обновлено: 14:08 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/zaes-1938823301.html
Сергей Кириенко посетил ЗАЭС
Сергей Кириенко посетил ЗАЭС - РИА Новости, 09.04.2024
Сергей Кириенко посетил ЗАЭС
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил Запорожскую АЭС, провел там совещание, в рамках которого в том... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:40
2024-04-09T14:08
специальная военная операция на украине
сергей кириенко
запорожская аэс
общество
россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил Запорожскую АЭС, провел там совещание, в рамках которого в том числе обсуждались недавние атаки дронов, сообщает пресс-служба станции в Telegram-канале."Запорожскую АЭС с рабочим визитом посетил Сергей Кириенко. Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко провел совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния Запорожской атомной станции, а также обеспечения её ядерной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы станции.Там отмечается, что, в частности, в рамках совещания "были затронуты и недавние атаки дронов на Запорожскую АЭС".Кроме того, на совещании обсуждалось состояние Энергодара. Мэр Эдуард Сеновоз рассказал о текущей ситуации в городе, проектах развития, а также о ходе ремонта соцобъектов и другой инфраструктуры - работы ведутся при помощи госкорпорации "Росатом" и региона-шефа Новгородской области."Сергей Кириенко в завершении своего визита высказал уверенность в будущем станции и города", - отметили в пресс-службе."Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о предпринимаемых коллективом действиях, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации станции, о проводимых текущих работах, а также о планах развития Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
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сергей кириенко, запорожская аэс, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Кириенко, Запорожская АЭС, Общество, Россия
Сергей Кириенко посетил ЗАЭС

Кириенко рассказал о действиях для обеспечения безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил Запорожскую АЭС, провел там совещание, в рамках которого в том числе обсуждались недавние атаки дронов, сообщает пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Запорожскую АЭС с рабочим визитом посетил Сергей Кириенко. Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко провел совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния Запорожской атомной станции, а также обеспечения её ядерной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы станции.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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Там отмечается, что, в частности, в рамках совещания "были затронуты и недавние атаки дронов на Запорожскую АЭС".
Кроме того, на совещании обсуждалось состояние Энергодара. Мэр Эдуард Сеновоз рассказал о текущей ситуации в городе, проектах развития, а также о ходе ремонта соцобъектов и другой инфраструктуры - работы ведутся при помощи госкорпорации "Росатом" и региона-шефа Новгородской области.
"Сергей Кириенко в завершении своего визита высказал уверенность в будущем станции и города", - отметили в пресс-службе.
"Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о предпринимаемых коллективом действиях, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации станции, о проводимых текущих работах, а также о планах развития Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей КириенкоЗапорожская АЭСОбществоРоссия
 
 
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