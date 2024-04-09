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В МАГАТЭ оценили ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.04.2024
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11:58 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/zaes-1938792584.html
В МАГАТЭ оценили ситуацию на Запорожской АЭС
В МАГАТЭ оценили ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.04.2024
В МАГАТЭ оценили ситуацию на Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стабилизировалась, но Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает оценивать... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:58
2024-04-09T11:58
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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стабилизировалась, но Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает оценивать последствия, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Ранее агентство Блумберг привело заявление Гросси, который сообщил, что ЗАЭС после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он подчеркнул, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции. "К этому моменту ситуация стабилизировалась, но, конечно, было сильное потрясение. Последствий могло быть больше. Мы все еще оцениваем произошедшее и надеемся, что это больше не повторится. Нам нужна поддержка международного сообщества... Важно, чтобы мы все были вместе и не допустили аварии", - заявил Гросси на пресс-конференции в Бухаресте. По его словам, у МАГАТЭ в Запорожье есть группа экспертов, которые постоянно отчитывается о ситуации. "(Ранее) перед Советом безопасности ООН я представил пять основных принципов, которым должны следовать все стороны, когда дело касается атомных электростанций. Начнем с очень логичного, а именно с того, что никто не должен стрелять по атомной электростанции, как это произошло. Мы следим за развитием ситуации", - добавил Гросси. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html
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в мире, россия, бухарест, запорожье, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, оон
В мире, Россия, Бухарест, Запорожье, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, ООН
В МАГАТЭ оценили ситуацию на Запорожской АЭС

МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стабилизировалась, но Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает оценивать последствия, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Ранее агентство Блумберг привело заявление Гросси, который сообщил, что ЗАЭС после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он подчеркнул, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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"К этому моменту ситуация стабилизировалась, но, конечно, было сильное потрясение. Последствий могло быть больше. Мы все еще оцениваем произошедшее и надеемся, что это больше не повторится. Нам нужна поддержка международного сообщества... Важно, чтобы мы все были вместе и не допустили аварии", - заявил Гросси на пресс-конференции в Бухаресте.
По его словам, у МАГАТЭ в Запорожье есть группа экспертов, которые постоянно отчитывается о ситуации.
"(Ранее) перед Советом безопасности ООН я представил пять основных принципов, которым должны следовать все стороны, когда дело касается атомных электростанций. Начнем с очень логичного, а именно с того, что никто не должен стрелять по атомной электростанции, как это произошло. Мы следим за развитием ситуации", - добавил Гросси.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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В миреРоссияБухарестЗапорожьеРафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭООН
 
 
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