https://ria.ru/20240409/yaponiya-1938930712.html

Байден и Кисида обсудят оборону, безопасность и координацию ВС США и Японии

Байден и Кисида обсудят оборону, безопасность и координацию ВС США и Японии - РИА Новости, 09.04.2024

Байден и Кисида обсудят оборону, безопасность и координацию ВС США и Японии

По итогам намеченных на среду переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды планируются объявления в области обороны,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:16

2024-04-09T19:16

2024-04-09T19:16

в мире

сша

япония

фумио кисида

джо байден

вооруженные силы сша

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. По итогам намеченных на среду переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды планируются объявления в области обороны, безопасности и координации вооруженных сил США и Японии, заявила старший директор по восточной Азии и Океании в совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер. "Выделю некоторые области, по которым завтра ожидаются объявления от наших лидеров. Во-первых, мы будем укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности, чтобы обеспечить лучшую координацию и интеграцию наших сил, обеспечив их оптимальное расположение и связь друг с другом", - сообщила она на брифинге. Рапп-Хупер добавила, что Байден и Кисида планируют обсудить сотрудничество в космосе, включая программу возвращения человека на Луну.

https://ria.ru/20240408/yaponiya-1938548712.html

сша

япония

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, япония, фумио кисида, джо байден, вооруженные силы сша