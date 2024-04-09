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Байден и Кисида обсудят оборону, безопасность и координацию ВС США и Японии - РИА Новости, 09.04.2024
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19:16 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/yaponiya-1938930712.html
Байден и Кисида обсудят оборону, безопасность и координацию ВС США и Японии
Байден и Кисида обсудят оборону, безопасность и координацию ВС США и Японии - РИА Новости, 09.04.2024
Байден и Кисида обсудят оборону, безопасность и координацию ВС США и Японии
По итогам намеченных на среду переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды планируются объявления в области обороны,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:16
2024-04-09T19:16
в мире
сша
япония
фумио кисида
джо байден
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. По итогам намеченных на среду переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды планируются объявления в области обороны, безопасности и координации вооруженных сил США и Японии, заявила старший директор по восточной Азии и Океании в совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер. "Выделю некоторые области, по которым завтра ожидаются объявления от наших лидеров. Во-первых, мы будем укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности, чтобы обеспечить лучшую координацию и интеграцию наших сил, обеспечив их оптимальное расположение и связь друг с другом", - сообщила она на брифинге. Рапп-Хупер добавила, что Байден и Кисида планируют обсудить сотрудничество в космосе, включая программу возвращения человека на Луну.
https://ria.ru/20240408/yaponiya-1938548712.html
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в мире, сша, япония, фумио кисида, джо байден, вооруженные силы сша
В мире, США, Япония, Фумио Кисида, Джо Байден, Вооруженные силы США
Байден и Кисида обсудят оборону, безопасность и координацию ВС США и Японии

США и Япония сделают объявления по обороне после переговоров Байдена и Кисиды

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и премьер-министра Японии Фумио Кисида
Президент США Джо Байден и премьер-министра Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден и премьер-министра Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. По итогам намеченных на среду переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды планируются объявления в области обороны, безопасности и координации вооруженных сил США и Японии, заявила старший директор по восточной Азии и Океании в совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер.
"Выделю некоторые области, по которым завтра ожидаются объявления от наших лидеров. Во-первых, мы будем укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности, чтобы обеспечить лучшую координацию и интеграцию наших сил, обеспечив их оптимальное расположение и связь друг с другом", - сообщила она на брифинге.
Рапп-Хупер добавила, что Байден и Кисида планируют обсудить сотрудничество в космосе, включая программу возвращения человека на Луну.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Кремле прокомментировали планы Японии создать военный союз с США
8 апреля, 12:18
 
В миреСШАЯпонияФумио КисидаДжо БайденВооруженные силы США
 
 
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