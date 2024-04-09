https://ria.ru/20240409/yaponiya-1938930712.html
Байден и Кисида обсудят оборону, безопасность и координацию ВС США и Японии
Байден и Кисида обсудят оборону, безопасность и координацию ВС США и Японии - РИА Новости, 09.04.2024
Байден и Кисида обсудят оборону, безопасность и координацию ВС США и Японии
По итогам намеченных на среду переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды планируются объявления в области обороны,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:16
2024-04-09T19:16
2024-04-09T19:16
в мире
сша
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фумио кисида
джо байден
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. По итогам намеченных на среду переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды планируются объявления в области обороны, безопасности и координации вооруженных сил США и Японии, заявила старший директор по восточной Азии и Океании в совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер. "Выделю некоторые области, по которым завтра ожидаются объявления от наших лидеров. Во-первых, мы будем укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности, чтобы обеспечить лучшую координацию и интеграцию наших сил, обеспечив их оптимальное расположение и связь друг с другом", - сообщила она на брифинге. Рапп-Хупер добавила, что Байден и Кисида планируют обсудить сотрудничество в космосе, включая программу возвращения человека на Луну.
https://ria.ru/20240408/yaponiya-1938548712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, япония, фумио кисида, джо байден, вооруженные силы сша
В мире, США, Япония, Фумио Кисида, Джо Байден, Вооруженные силы США
Байден и Кисида обсудят оборону, безопасность и координацию ВС США и Японии
США и Япония сделают объявления по обороне после переговоров Байдена и Кисиды