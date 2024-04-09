https://ria.ru/20240409/yaponiya-1938761037.html

В Японии создадут систему допуска к секретной информации

В Японии создадут систему допуска к секретной информации - РИА Новости, 09.04.2024

В Японии создадут систему допуска к секретной информации

Ключевая нижняя палата парламента Японии приняла законопроект о создании системы допуска к секретной информации, относящейся к экономической безопасности. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:56

2024-04-09T09:56

2024-04-09T09:56

в мире

технологии

парламент японии

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ТОКИО, 9 апр – РИА Новости. Ключевая нижняя палата парламента Японии приняла законопроект о создании системы допуска к секретной информации, относящейся к экономической безопасности. Трансляция пленарного заседания велась на сайте нижней палаты парламента. В рамках новой системы правительство получает возможность классифицировать определенную информацию как секретную, если считает, что ее утечка может угрожать национальной или экономической безопасности страны. В частности, речь идет о данных по новым разработкам или технологиям, цепочкам поставок и системам защиты. Государственные служащие и сотрудники частных компаний, которые будут претендовать на получение допуска к подобным сведениям, должны будут пройти тщательную проверку, в частности анализ семейного круга, включая их национальную принадлежность, наличия правонарушений в прошлом, наркотической или алкогольной зависимости и так далее. Гриф секретности будет накладываться на данные с изначальным сроком на пять лет с возможностью продления до 30 лет. Разглашение секретных данных грозит тюремным сроком до пяти лет или штрафом до 5 миллионов иен (около 33 тысяч долларов). Система также предполагает возможность назначения штрафов и для частных компаний, если их персонал будет уличен в разглашении секретной информации. Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в верхнюю палату парламента Японии.

https://ria.ru/20231204/ispaniya-1913690509.html

https://ria.ru/20231214/yaponiya-1915664095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, технологии, парламент японии