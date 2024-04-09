https://ria.ru/20240409/yaponiya-1938761037.html
В Японии создадут систему допуска к секретной информации
В Японии создадут систему допуска к секретной информации - РИА Новости, 09.04.2024
В Японии создадут систему допуска к секретной информации
Ключевая нижняя палата парламента Японии приняла законопроект о создании системы допуска к секретной информации, относящейся к экономической безопасности. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:56
2024-04-09T09:56
2024-04-09T09:56
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ТОКИО, 9 апр – РИА Новости. Ключевая нижняя палата парламента Японии приняла законопроект о создании системы допуска к секретной информации, относящейся к экономической безопасности. Трансляция пленарного заседания велась на сайте нижней палаты парламента. В рамках новой системы правительство получает возможность классифицировать определенную информацию как секретную, если считает, что ее утечка может угрожать национальной или экономической безопасности страны. В частности, речь идет о данных по новым разработкам или технологиям, цепочкам поставок и системам защиты. Государственные служащие и сотрудники частных компаний, которые будут претендовать на получение допуска к подобным сведениям, должны будут пройти тщательную проверку, в частности анализ семейного круга, включая их национальную принадлежность, наличия правонарушений в прошлом, наркотической или алкогольной зависимости и так далее. Гриф секретности будет накладываться на данные с изначальным сроком на пять лет с возможностью продления до 30 лет. Разглашение секретных данных грозит тюремным сроком до пяти лет или штрафом до 5 миллионов иен (около 33 тысяч долларов). Система также предполагает возможность назначения штрафов и для частных компаний, если их персонал будет уличен в разглашении секретной информации. Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в верхнюю палату парламента Японии.
https://ria.ru/20231204/ispaniya-1913690509.html
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в мире, технологии, парламент японии
В мире, Технологии, Парламент Японии
В Японии создадут систему допуска к секретной информации
В Японии закон о секретных данных получил первое одобрение
ТОКИО, 9 апр – РИА Новости. Ключевая нижняя палата парламента Японии приняла законопроект о создании системы допуска к секретной информации, относящейся к экономической безопасности.
Трансляция пленарного заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
В рамках новой системы правительство получает возможность классифицировать определенную информацию как секретную, если считает, что ее утечка может угрожать национальной или экономической безопасности страны. В частности, речь идет о данных по новым разработкам или технологиям, цепочкам поставок и системам защиты.
Государственные служащие и сотрудники частных компаний, которые будут претендовать на получение допуска к подобным сведениям, должны будут пройти тщательную проверку, в частности анализ семейного круга, включая их национальную принадлежность, наличия правонарушений в прошлом, наркотической или алкогольной зависимости и так далее.
Гриф секретности будет накладываться на данные с изначальным сроком на пять лет с возможностью продления до 30 лет. Разглашение секретных данных грозит тюремным сроком до пяти лет или штрафом до 5 миллионов иен (около 33 тысяч долларов). Система также предполагает возможность назначения штрафов и для частных компаний, если их персонал будет уличен в разглашении секретной информации.
Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в верхнюю палату парламента Японии.