https://ria.ru/20240409/yakutiya-1938826543.html

Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев

Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев - РИА Новости, 09.04.2024

Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев

Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:02

2024-04-09T14:02

2024-04-09T14:02

республика саха (якутия)

якутск

орск

дальний восток

прорыв дамбы в орске

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ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Якутяне в понедельник первыми на Дальнем Востоке начали сбор помощи жителям затопленного Орска. Отмечается, что пункт сбора гумпомощи начал работу в городе Якутске. Одним из первых откликнулся пенсионер Сергей Шалагин. Мужчина принес коробку с одеждой для пострадавших. "С раннего утра жители Якутии активно приносят детские товары и спальные принадлежности, демонстрируя свою готовность помогать жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка... в поддержку акции компания "Сахатранснефтегаз" доставила гуманитарную помощь: комплекты постельного белья, газовые плиты и другие предметы первой необходимости", - рассказали в пресс-службе. Гендиректор компании "Сахатранснефтегаз", руководитель фракции партии "Единая Россия" в парламенте республики выразил уверенность, что жители оперативно соберут помощь и груз будет доставлен до места назначения.

https://ria.ru/20240402/klimat-1937326254.html

якутск

орск

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, орск, дальний восток, прорыв дамбы в орске