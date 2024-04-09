Рейтинг@Mail.ru
Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
14:02 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/yakutiya-1938826543.html
Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев
Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев - РИА Новости, 09.04.2024
Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев
Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:02
2024-04-09T14:02
республика саха (якутия)
якутск
орск
дальний восток
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938828137_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_730d1c38201190532304465b59f016f5.jpg
ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Якутяне в понедельник первыми на Дальнем Востоке начали сбор помощи жителям затопленного Орска. Отмечается, что пункт сбора гумпомощи начал работу в городе Якутске. Одним из первых откликнулся пенсионер Сергей Шалагин. Мужчина принес коробку с одеждой для пострадавших. "С раннего утра жители Якутии активно приносят детские товары и спальные принадлежности, демонстрируя свою готовность помогать жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка... в поддержку акции компания "Сахатранснефтегаз" доставила гуманитарную помощь: комплекты постельного белья, газовые плиты и другие предметы первой необходимости", - рассказали в пресс-службе. Гендиректор компании "Сахатранснефтегаз", руководитель фракции партии "Единая Россия" в парламенте республики выразил уверенность, что жители оперативно соберут помощь и груз будет доставлен до места назначения.
https://ria.ru/20240402/klimat-1937326254.html
якутск
орск
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938828137_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_16dabf35ce16a76351d8868624e4a7a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, орск, дальний восток, прорыв дамбы в орске
Республика Саха (Якутия), Якутск, Орск, Дальний Восток, Прорыв дамбы в Орске

Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев

CC BY 4.0 / правительство республики Саха (Якутия) (cropped) / Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев
Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
CC BY 4.0 / правительство республики Саха (Якутия) (cropped) /
Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Якутяне в понедельник первыми на Дальнем Востоке начали сбор помощи жителям затопленного Орска.
Национальный природный парк Ленские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Работу по исследованиям климата Якутии усилят в научном центре "Север"
2 апреля, 13:20
Отмечается, что пункт сбора гумпомощи начал работу в городе Якутске. Одним из первых откликнулся пенсионер Сергей Шалагин. Мужчина принес коробку с одеждой для пострадавших.
"С раннего утра жители Якутии активно приносят детские товары и спальные принадлежности, демонстрируя свою готовность помогать жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка... в поддержку акции компания "Сахатранснефтегаз" доставила гуманитарную помощь: комплекты постельного белья, газовые плиты и другие предметы первой необходимости", - рассказали в пресс-службе.
Гендиректор компании "Сахатранснефтегаз", руководитель фракции партии "Единая Россия" в парламенте республики выразил уверенность, что жители оперативно соберут помощь и груз будет доставлен до места назначения.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскОрскДальний ВостокПрорыв дамбы в Орске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала