Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев
CC BY 4.0 / правительство республики Саха (Якутия) (cropped) / Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев
Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев
ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Жители Якутии собирают помощь для пострадавших от паводка оренбуржцев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Якутяне в понедельник первыми на Дальнем Востоке начали сбор помощи жителям затопленного Орска.
Отмечается, что пункт сбора гумпомощи начал работу в городе Якутске. Одним из первых откликнулся пенсионер Сергей Шалагин. Мужчина принес коробку с одеждой для пострадавших.
"С раннего утра жители Якутии активно приносят детские товары и спальные принадлежности, демонстрируя свою готовность помогать жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка... в поддержку акции компания "Сахатранснефтегаз" доставила гуманитарную помощь: комплекты постельного белья, газовые плиты и другие предметы первой необходимости", - рассказали в пресс-службе.
Гендиректор компании "Сахатранснефтегаз", руководитель фракции партии "Единая Россия" в парламенте республики выразил уверенность, что жители оперативно соберут помощь и груз будет доставлен до места назначения.