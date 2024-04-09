Рейтинг@Mail.ru
Экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области обвинили в получении взяток - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/vzyatka-1938839124.html
Экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области обвинили в получении взяток
Экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области обвинили в получении взяток - РИА Новости, 09.04.2024
Экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области обвинили в получении взяток
Бывшего заместителя министра ЖКХ Ульяновской области Елену Чупахину обвиняют в получении взяток на общую сумму порядка 1,4 миллиона рублей, в качестве меры... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:28
2024-04-09T14:28
происшествия
жкх
ульяновская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
САМАРА, 9 апр - РИА Новости. Бывшего заместителя министра ЖКХ Ульяновской области Елену Чупахину обвиняют в получении взяток на общую сумму порядка 1,4 миллиона рублей, в качестве меры пресечения ей избрали домашний арест. "Следственными органами Следственного комитета по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном и крупном размерах). Всего обвиняемая получила в качестве взяток 1 миллион 350 тысяч рублей", - сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале. По данным следователей, с 2021 по 2023 год обвиняемая получала взятки от представителей коммерческих фирм. За деньги она должна была содействовать в подписании актов выполненных работ при исполнении муниципальных контрактов, заключенных по госпрограмме "Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области" нацпроекта "Жилье и городская среда". Преступную деятельность обвиняемой пресекли сотрудники региональных управлений СК, МВД и ФСБ России при поддержке бойцов СОБР Росгвардии. В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении трех представителей коммерческих фирм, передававших взятки, а также их посредника возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ (дача взятки). Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что речь идет об экс-замминистра ЖКХ по Ульяновской области Елене Чупахиной.
https://ria.ru/20231023/rastrata-1904707720.html
https://ria.ru/20231107/vzyatka-1907968535.html
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, ульяновская область
Происшествия, ЖКХ, Ульяновская область
Экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области обвинили в получении взяток

Экс-замминистра ЖКХ Елену Чупахину обвинили в получении взяток на 1,4 млн рублей

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Зал суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 9 апр - РИА Новости. Бывшего заместителя министра ЖКХ Ульяновской области Елену Чупахину обвиняют в получении взяток на общую сумму порядка 1,4 миллиона рублей, в качестве меры пресечения ей избрали домашний арест.
«
"Следственными органами Следственного комитета по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном и крупном размерах). Всего обвиняемая получила в качестве взяток 1 миллион 350 тысяч рублей", - сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале.
Дмитрий Вавилин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Против экс-мэра Ульяновска возбудили уголовное дело за завышенную премию
23 октября 2023, 15:56
По данным следователей, с 2021 по 2023 год обвиняемая получала взятки от представителей коммерческих фирм. За деньги она должна была содействовать в подписании актов выполненных работ при исполнении муниципальных контрактов, заключенных по госпрограмме "Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Преступную деятельность обвиняемой пресекли сотрудники региональных управлений СК, МВД и ФСБ России при поддержке бойцов СОБР Росгвардии. В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В отношении трех представителей коммерческих фирм, передававших взятки, а также их посредника возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ (дача взятки).
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что речь идет об экс-замминистра ЖКХ по Ульяновской области Елене Чупахиной.
Мэр Катангского района Иркутской области Сергей Чонский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В Иркутской области арестовали мэра района по делу о получении взяток
7 ноября 2023, 17:23
 
ПроисшествияЖКХУльяновская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала