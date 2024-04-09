https://ria.ru/20240409/vzyatka-1938839124.html

Экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области обвинили в получении взяток

Экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области обвинили в получении взяток - РИА Новости, 09.04.2024

Экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области обвинили в получении взяток

Бывшего заместителя министра ЖКХ Ульяновской области Елену Чупахину обвиняют в получении взяток на общую сумму порядка 1,4 миллиона рублей, в качестве меры... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:28

2024-04-09T14:28

2024-04-09T14:28

происшествия

жкх

ульяновская область

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САМАРА, 9 апр - РИА Новости. Бывшего заместителя министра ЖКХ Ульяновской области Елену Чупахину обвиняют в получении взяток на общую сумму порядка 1,4 миллиона рублей, в качестве меры пресечения ей избрали домашний арест. "Следственными органами Следственного комитета по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном и крупном размерах). Всего обвиняемая получила в качестве взяток 1 миллион 350 тысяч рублей", - сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале. По данным следователей, с 2021 по 2023 год обвиняемая получала взятки от представителей коммерческих фирм. За деньги она должна была содействовать в подписании актов выполненных работ при исполнении муниципальных контрактов, заключенных по госпрограмме "Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области" нацпроекта "Жилье и городская среда". Преступную деятельность обвиняемой пресекли сотрудники региональных управлений СК, МВД и ФСБ России при поддержке бойцов СОБР Росгвардии. В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении трех представителей коммерческих фирм, передававших взятки, а также их посредника возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ (дача взятки). Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что речь идет об экс-замминистра ЖКХ по Ульяновской области Елене Чупахиной.

https://ria.ru/20231023/rastrata-1904707720.html

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происшествия, жкх, ульяновская область