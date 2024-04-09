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Выплаты после паводка в Оренбуржье получили уже 802 человека

Выплаты после паводка в Оренбуржье получили уже 802 человека - РИА Новости, 09.04.2024

Выплаты после паводка в Оренбуржье получили уже 802 человека

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал наращивать темпы выплат пострадавшим от паводка жителям региона. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:54

2024-04-09T18:54

2024-04-09T21:23

общество

жилье

оренбургская область

орск

денис паслер

прорыв дамбы в орске

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал наращивать темпы выплат пострадавшим от паводка жителям региона. "Необходимо каждый день наращивать темпы выплат. Это необходимая поддержка для людей, которые сегодня в ней нуждаются. Минсоцразвития совместно с муниципалитетами должны держать этот вопрос под особым контролем, особенно - в Орске, который наиболее пострадал от паводка", - приводит правительство области в своем Telegram-канале слова Паслера. Отмечается, что всего на сегодня подано 15 252 заявления: 10 753 - на единовременную материальную помощь и 4 499 заявлений на финансовую помощь при утрате имущества. По словам министра социального развития Оренбургской области Елены Сладковой, решения о назначении выплат приняты по 1135 заявлениям, средства уже поступили на счета 802 человек, зачисления проходят в постоянном режиме. Подать заявление жители региона могут через портал "Госуслуги" или в лично МФЦ. С 4 апреля МФЦ Оренбургской области работают без выходных, прием жителей, пострадавших от паводка, осуществляется вне очереди. "Также специалисты МФЦ работают сегодня в пунктах временного размещения, помогают подавать заявления, восстанавливают доступ к порталу госуслуг, уточняют реквизиты расчетных счетов. В Орск командировано 17 специалистов МФЦ", - подчеркивается в сообщении. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, оренбургская область, орск, денис паслер, прорыв дамбы в орске