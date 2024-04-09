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Выплаты после паводка в Оренбуржье получили уже 802 человека
Выплаты после паводка в Оренбуржье получили уже 802 человека - РИА Новости, 09.04.2024
Выплаты после паводка в Оренбуржье получили уже 802 человека
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал наращивать темпы выплат пострадавшим от паводка жителям региона. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:54
2024-04-09T18:54
2024-04-09T21:23
общество
жилье
оренбургская область
орск
денис паслер
прорыв дамбы в орске
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал наращивать темпы выплат пострадавшим от паводка жителям региона. "Необходимо каждый день наращивать темпы выплат. Это необходимая поддержка для людей, которые сегодня в ней нуждаются. Минсоцразвития совместно с муниципалитетами должны держать этот вопрос под особым контролем, особенно - в Орске, который наиболее пострадал от паводка", - приводит правительство области в своем Telegram-канале слова Паслера. Отмечается, что всего на сегодня подано 15 252 заявления: 10 753 - на единовременную материальную помощь и 4 499 заявлений на финансовую помощь при утрате имущества. По словам министра социального развития Оренбургской области Елены Сладковой, решения о назначении выплат приняты по 1135 заявлениям, средства уже поступили на счета 802 человек, зачисления проходят в постоянном режиме. Подать заявление жители региона могут через портал "Госуслуги" или в лично МФЦ. С 4 апреля МФЦ Оренбургской области работают без выходных, прием жителей, пострадавших от паводка, осуществляется вне очереди. "Также специалисты МФЦ работают сегодня в пунктах временного размещения, помогают подавать заявления, восстанавливают доступ к порталу госуслуг, уточняют реквизиты расчетных счетов. В Орск командировано 17 специалистов МФЦ", - подчеркивается в сообщении. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240408/vyplata-1938670857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, оренбургская область, орск, денис паслер, прорыв дамбы в орске
Общество, Жилье, Оренбургская область, Орск, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске
Выплаты после паводка в Оренбуржье получили уже 802 человека
Губернатор Оренбуржья призвал наращивать темпы выплат пострадавшим от паводка
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал
наращивать темпы выплат пострадавшим от паводка жителям региона.
"Необходимо каждый день наращивать темпы выплат. Это необходимая поддержка для людей, которые сегодня в ней нуждаются. Минсоцразвития совместно с муниципалитетами должны держать этот вопрос под особым контролем, особенно - в Орске
, который наиболее пострадал от паводка", - приводит правительство области в своем Telegram-канале слова Паслера.
Отмечается, что всего на сегодня подано 15 252 заявления: 10 753 - на единовременную материальную помощь и 4 499 заявлений на финансовую помощь при утрате имущества.
По словам министра социального развития Оренбургской области Елены Сладковой, решения о назначении выплат приняты по 1135 заявлениям, средства уже поступили на счета 802 человек, зачисления проходят в постоянном режиме.
Подать заявление жители региона могут через портал "Госуслуги" или в лично МФЦ. С 4 апреля МФЦ Оренбургской области работают без выходных, прием жителей, пострадавших от паводка, осуществляется вне очереди.
"Также специалисты МФЦ работают сегодня в пунктах временного размещения, помогают подавать заявления, восстанавливают доступ к порталу госуслуг, уточняют реквизиты расчетных счетов. В Орск командировано 17 специалистов МФЦ", - подчеркивается в сообщении.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.