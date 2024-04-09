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Минэкономразвития и РЭЦ расширяют возможности платформы "Мой экспорт"
Минэкономразвития и РЭЦ расширяют возможности платформы "Мой экспорт" - РИА Новости, 09.04.2024
Минэкономразвития и РЭЦ расширяют возможности платформы "Мой экспорт"
Минэкономразвития России совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) подготовили проект изменений в федеральный закон "Об основах... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:52
2024-04-09T12:52
2024-04-09T12:52
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Минэкономразвития России совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) подготовили проект изменений в федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", сообщает РЭЦ."Соответствующая работа проводится в рамках утвержденных правительством РФ основных направлений развития информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, реализованной в виде платформы "Мой экспорт" и запущенной РЭЦ для помощи экспортерам при выходе на зарубежные рынки в 2020 году", - говорится в сообщении.Проект изменений включает региональные органы государственной власти и органы местного самоуправления в круг субъектов, осуществляющих взаимодействие с использованием платформы "Мой экспорт". Это расширит спектр возможностей для участников внешнеторговой деятельности, поскольку информация об услугах и мерах поддержки, предоставляемых на региональном уровне, будет собрана в едином каталоге услуг на платформе.Разработка информационной системы проходила в фокусе нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Если до недавнего времени экспортеру для получения господдержки и разрешительных документов нужно было обращаться в десятки госучреждений и готовить огромное количество сопровождающих бумажных документов, то сегодня достаточно просто зарегистрироваться на платформе и получить доступ к наиболее востребованным мерам поддержки, не погружаясь в бюрократические проблемы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский экспортный центр (рэц), экспорт, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Минэкономразвития России совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) подготовили проект изменений в федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", сообщает РЭЦ.
"Соответствующая работа проводится в рамках утвержденных правительством РФ основных направлений развития информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, реализованной в виде платформы "Мой экспорт" и запущенной РЭЦ
для помощи экспортерам при выходе на зарубежные рынки в 2020 году", - говорится в сообщении.
Проект изменений включает региональные органы государственной власти и органы местного самоуправления в круг субъектов, осуществляющих взаимодействие с использованием платформы "Мой экспорт". Это расширит спектр возможностей для участников внешнеторговой деятельности, поскольку информация об услугах и мерах поддержки, предоставляемых на региональном уровне, будет собрана в едином каталоге услуг на платформе.
Разработка информационной системы проходила в фокусе нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Если до недавнего времени экспортеру для получения господдержки и разрешительных документов нужно было обращаться в десятки госучреждений и готовить огромное количество сопровождающих бумажных документов, то сегодня достаточно просто зарегистрироваться на платформе и получить доступ к наиболее востребованным мерам поддержки, не погружаясь в бюрократические проблемы.