https://ria.ru/20240409/voyska-1938849658.html

Вариантов нет. В Великобритании высказались об отправке войск на Украину

Вариантов нет. В Великобритании высказались об отправке войск на Украину - РИА Новости, 09.04.2024

Вариантов нет. В Великобритании высказались об отправке войск на Украину

Соединенному Королевству придется отправить свои вооруженные силы на Украину вслед за французскими войсками, если Париж решится на такой шаг, заявил британский... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:59

2024-04-09T14:59

2024-04-09T15:57

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Соединенному Королевству придется отправить свои вооруженные силы на Украину вслед за французскими войсками, если Париж решится на такой шаг, заявил британский полковник в отставке Глен Грант изданию Express."По словам отставного офицера, если президент Франции Эммануэль Макрон прикажет своей армии оборонять Украину, то у Великобритании не будет другого выбора, кроме как послать свои войска сражаться с российскими силами", — говорится в материале.Как отметил Грант, Великобритания и так теряет позиции на мировой арене из-за неспособности производить достаточное количество военного снаряжения, а в случае отказа отправлять войска на Украину вслед за Францией "падет как государство"."Мы уже теряем авторитет из-за того, что мы просто ни черта не можем произвести (из военной техники - ред.)", —сказал он.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.

https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html

https://ria.ru/20240409/shreder-1938805788.html

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в мире, украина, великобритания, эммануэль макрон, париж, нато