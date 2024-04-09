Рейтинг@Mail.ru
"Сразу же": в Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Западу - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 09.04.2024 (обновлено: 13:20 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/voyska-1938801636.html
"Сразу же": в Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Западу
"Сразу же": в Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Западу - РИА Новости, 09.04.2024
"Сразу же": в Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Западу
Россия немедленно уничтожит западные войска на Украине, если иностранный контингент вступит на территорию этой страны, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:32
2024-04-09T13:20
россия
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
сергей шойгу
себастьян лекорню
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937292252_0:82:3167:1863_1920x0_80_0_0_79e3a4d56e6cb05c7e0d0766b3eea488.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия немедленно уничтожит западные войска на Украине, если иностранный контингент вступит на территорию этой страны, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran."Не будет такого, что французские и британские войска спокойно передвигаются по территории Украины, а русские будут сидеть на месте и ничего не делать. &lt;…&gt; Я считаю это логичным, что Россия отреагирует сразу же, а не разрешит им ввести войска. &lt;…&gt; Они нанесут удар по этим войскам в первый же день", — предположил он.Меркурис также отметил, что именно об этом министр обороны России Сергей Шойгу в состоявшемся на прошлой неделе телефонном разговоре предупредил своего французского коллегу Себастьяна Лекорню. Он также усомнился в компетентности президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, если они считают, что Россия не ответит на ввод иностранного контингента на территорию Украины.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240409/bombardirovschik-1938770827.html
https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937292252_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_6d71ff0873fbbe4004b36d06bd90806c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, франция, эммануэль макрон, сергей шойгу, себастьян лекорню, нато
Россия, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Шойгу, Себастьян Лекорню, НАТО
"Сразу же": в Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Западу

Эксперт Меркурис: Россия молниеносно уничтожит иностранные войска на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр"
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 группировки войск "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия немедленно уничтожит западные войска на Украине, если иностранный контингент вступит на территорию этой страны, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.
"Не будет такого, что французские и британские войска спокойно передвигаются по территории Украины, а русские будут сидеть на месте и ничего не делать. <…> Я считаю это логичным, что Россия отреагирует сразу же, а не разрешит им ввести войска. <…> Они нанесут удар по этим войскам в первый же день", — предположил он.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
"Особенно эффективно": стало известно, что Россия приготовила против ВСУ
Вчера, 10:33
Меркурис также отметил, что именно об этом министр обороны России Сергей Шойгу в состоявшемся на прошлой неделе телефонном разговоре предупредил своего французского коллегу Себастьяна Лекорню. Он также усомнился в компетентности президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, если они считают, что Россия не ответит на ввод иностранного контингента на территорию Украины.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
"Не договорились": в Германии раскрыли, какой удар Запад нанес по Украине
Вчера, 09:38
 
РоссияВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронСергей ШойгуСебастьян ЛекорнюНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала