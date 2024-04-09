https://ria.ru/20240409/voyska-1938801636.html

"Сразу же": в Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Западу

"Сразу же": в Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Западу - РИА Новости, 09.04.2024

"Сразу же": в Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Западу

Россия немедленно уничтожит западные войска на Украине, если иностранный контингент вступит на территорию этой страны, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:32

2024-04-09T12:32

2024-04-09T13:20

россия

в мире

украина

франция

эммануэль макрон

сергей шойгу

себастьян лекорню

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937292252_0:82:3167:1863_1920x0_80_0_0_79e3a4d56e6cb05c7e0d0766b3eea488.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия немедленно уничтожит западные войска на Украине, если иностранный контингент вступит на территорию этой страны, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran."Не будет такого, что французские и британские войска спокойно передвигаются по территории Украины, а русские будут сидеть на месте и ничего не делать. <…> Я считаю это логичным, что Россия отреагирует сразу же, а не разрешит им ввести войска. <…> Они нанесут удар по этим войскам в первый же день", — предположил он.Меркурис также отметил, что именно об этом министр обороны России Сергей Шойгу в состоявшемся на прошлой неделе телефонном разговоре предупредил своего французского коллегу Себастьяна Лекорню. Он также усомнился в компетентности президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, если они считают, что Россия не ответит на ввод иностранного контингента на территорию Украины.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.

https://ria.ru/20240409/bombardirovschik-1938770827.html

https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, украина, франция, эммануэль макрон, сергей шойгу, себастьян лекорню, нато