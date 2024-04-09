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Волонтеры Магадана отправили на фронт тепловизионную насадку на прицел - РИА Новости, 09.04.2024
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16:52 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/volontery-1938886053.html
Волонтеры Магадана отправили на фронт тепловизионную насадку на прицел
Волонтеры Магадана отправили на фронт тепловизионную насадку на прицел - РИА Новости, 09.04.2024
Волонтеры Магадана отправили на фронт тепловизионную насадку на прицел
Магаданские волонтеры доставили разведчикам в зоне специальной военной операции тепловизионную насадку на прицел и запчасти для автомобиля, сообщил руководитель РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:52
2024-04-09T16:52
надежные люди
магадан
боевое братство
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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МАГАДАН, 9 апр — РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили разведчикам в зоне специальной военной операции тепловизионную насадку на прицел и запчасти для автомобиля, сообщил руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Передали нашим разведчикам тепловизионную насадку на прицел и запчасти на авто. Парни воюют на славу. Дома их ждут жены, семьи - они гордятся своими защитниками. И парням есть кем гордиться. Сын одного из бойцов, Александра, несколько лет является курсантом патриотического клуба "Наследие" - он призёр, стипендиат и победитель различных конкурсов, смотров, олимпиад, обладатель благодарственных писем разных уровней", - написал Козлов в своём Telegram-канале.
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магадан, боевое братство, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Магадан, Боевое братство, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Волонтеры Магадана отправили на фронт тепловизионную насадку на прицел

© Фото : telegram "Эдуард КоZлоV"Волонтеры Магадана отправили на фронт тепловизионную насадку на прицел и детали для авто
Волонтеры Магадана отправили на фронт тепловизионную насадку на прицел и детали для авто - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : telegram "Эдуард КоZлоV"
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МАГАДАН, 9 апр — РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили разведчикам в зоне специальной военной операции тепловизионную насадку на прицел и запчасти для автомобиля, сообщил руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Передали нашим разведчикам тепловизионную насадку на прицел и запчасти на авто. Парни воюют на славу. Дома их ждут жены, семьи - они гордятся своими защитниками. И парням есть кем гордиться. Сын одного из бойцов, Александра, несколько лет является курсантом патриотического клуба "Наследие" - он призёр, стипендиат и победитель различных конкурсов, смотров, олимпиад, обладатель благодарственных писем разных уровней", - написал Козлов в своём Telegram-канале.
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Надежные людиМагаданБоевое братствоСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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