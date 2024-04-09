https://ria.ru/20240409/volontery-1938886053.html

Волонтеры Магадана отправили на фронт тепловизионную насадку на прицел

Волонтеры Магадана отправили на фронт тепловизионную насадку на прицел - РИА Новости, 09.04.2024

Волонтеры Магадана отправили на фронт тепловизионную насадку на прицел

Магаданские волонтеры доставили разведчикам в зоне специальной военной операции тепловизионную насадку на прицел и запчасти для автомобиля, сообщил руководитель РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:52

2024-04-09T16:52

2024-04-09T16:52

надежные люди

магадан

боевое братство

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938887542_0:407:964:949_1920x0_80_0_0_65da10b00d46daec8e5aec706ef9cd7c.jpg

МАГАДАН, 9 апр — РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили разведчикам в зоне специальной военной операции тепловизионную насадку на прицел и запчасти для автомобиля, сообщил руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Передали нашим разведчикам тепловизионную насадку на прицел и запчасти на авто. Парни воюют на славу. Дома их ждут жены, семьи - они гордятся своими защитниками. И парням есть кем гордиться. Сын одного из бойцов, Александра, несколько лет является курсантом патриотического клуба "Наследие" - он призёр, стипендиат и победитель различных конкурсов, смотров, олимпиад, обладатель благодарственных писем разных уровней", - написал Козлов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240402/gruz-1937435628.html

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

магадан, боевое братство, сво, гуманитарная помощь, благотворительность