https://ria.ru/20240409/vodokhranilische-1938806523.html
На Ирклинском водохранилище снизили объемы сброса воды
На Ирклинском водохранилище снизили объемы сброса воды - РИА Новости, 09.04.2024
На Ирклинском водохранилище снизили объемы сброса воды
Объем сброса воды на Ириклинском водохранилище снижен с 1500 до 1342 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:45
2024-04-09T12:45
2024-04-09T12:45
оренбургская область
денис паслер
наводнения в россии — 2024
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Объем сброса воды на Ириклинском водохранилище снижен с 1500 до 1342 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале."Объем сброса воды на Ириклинском водохранилище снижен до 1342 кубометров в секунду", - написал Паслер.Ранее сообщалось, что утром во вторник объем сброса воды в Ириклинском водохранилище снизили до 1500 кубометров в секунду.
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938775766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024
На Ирклинском водохранилище снизили объемы сброса воды
На Ирклинском водохранилище снизили объемы сброса воды до 1342 кубов в секунду