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На Ирклинском водохранилище снизили объемы сброса воды - РИА Новости, 09.04.2024
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12:45 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/vodokhranilische-1938806523.html
На Ирклинском водохранилище снизили объемы сброса воды
На Ирклинском водохранилище снизили объемы сброса воды - РИА Новости, 09.04.2024
На Ирклинском водохранилище снизили объемы сброса воды
Объем сброса воды на Ириклинском водохранилище снижен с 1500 до 1342 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:45
2024-04-09T12:45
оренбургская область
денис паслер
наводнения в россии — 2024
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Объем сброса воды на Ириклинском водохранилище снижен с 1500 до 1342 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале."Объем сброса воды на Ириклинском водохранилище снижен до 1342 кубометров в секунду", - написал Паслер.Ранее сообщалось, что утром во вторник объем сброса воды в Ириклинском водохранилище снизили до 1500 кубометров в секунду.
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оренбургская область, денис паслер, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024
На Ирклинском водохранилище снизили объемы сброса воды

На Ирклинском водохранилище снизили объемы сброса воды до 1342 кубов в секунду

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодтопленная стела на въезде в Оренбургскую область
Подтопленная стела на въезде в Оренбургскую область - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Подтопленная стела на въезде в Оренбургскую область
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Объем сброса воды на Ириклинском водохранилище снижен с 1500 до 1342 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.
"Объем сброса воды на Ириклинском водохранилище снижен до 1342 кубометров в секунду", - написал Паслер.
Ранее сообщалось, что утром во вторник объем сброса воды в Ириклинском водохранилище снизили до 1500 кубометров в секунду.
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Оренбургская областьДенис ПаслерНаводнения в России — 2024
 
 
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