https://ria.ru/20240409/vodokhranilische-1938806523.html

На Ирклинском водохранилище снизили объемы сброса воды

На Ирклинском водохранилище снизили объемы сброса воды - РИА Новости, 09.04.2024

На Ирклинском водохранилище снизили объемы сброса воды

Объем сброса воды на Ириклинском водохранилище снижен с 1500 до 1342 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:45

2024-04-09T12:45

2024-04-09T12:45

оренбургская область

денис паслер

наводнения в россии — 2024

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Объем сброса воды на Ириклинском водохранилище снижен с 1500 до 1342 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале."Объем сброса воды на Ириклинском водохранилище снижен до 1342 кубометров в секунду", - написал Паслер.Ранее сообщалось, что утром во вторник объем сброса воды в Ириклинском водохранилище снизили до 1500 кубометров в секунду.

https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938775766.html

оренбургская область

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Варвара Скокшина

оренбургская область, денис паслер, наводнения в россии — 2024