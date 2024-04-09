Рейтинг@Mail.ru
Вода медленно уходит с главной площади затопленного Орска - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/voda-1938929084.html
Вода медленно уходит с главной площади затопленного Орска
Вода медленно уходит с главной площади затопленного Орска - РИА Новости, 09.04.2024
Вода медленно уходит с главной площади затопленного Орска
Вода начала медленно убывать с главной площади частично затопленного Орска, где расположены автовокзал и административные здания, свидетельствуют видеокадры РИА РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:07
2024-04-09T19:07
происшествия
орск
урал
россия
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938756955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df88f1b42942aab191bce08f38be3efc.jpg
ОРСК (Оренбургская обл.), 9 апр – РИА Новости. Вода начала медленно убывать с главной площади частично затопленного Орска, где расположены автовокзал и административные здания, свидетельствуют видеокадры РИА Новости, снятые с квадрокоптера. На кадрах видно, что площадь имени Гагарина все еще в воде, но начали появляться очертания дорожного полотна. По дороге едет спасательный транспорт с эвакуированными людьми на борту. В центре площади подтопленными остаются памятник в виде самолета, посвященный авиаторам, арт-объект "Я люблю Орск". Также затоплены территории АЗС и административные здания. Под водой - и лесопарк вокруг площади. Видеокадры РИА Новости свидетельствуют, что при выезде с площади к поселкам дорога уже почти без воды, по ней можно двигаться, но по обе стороны трассы одноэтажные дома полностью погружены в воду, видны только их крыши. Местами вода все еще переливается через дорогу. Ранее в мэрии Орска сообщали, что уровень реки Урал в городе снижается и составляет 914 сантиметров. При этом критический уровень воды в Урале у Орска - 700 сантиметров. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. Мэр Орска Василий Козупица в начале апреля побывал на дамбе и заявил, что объект находится в удовлетворительном состоянии, без деформаций и просадок, угрозы затоплений поселков нет. По его словам, вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, - нормальное явление. Мэр заявлял, что паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность. По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность". В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.
https://ria.ru/20240407/navodnenie-1938405345.html
https://ria.ru/20240409/orsk-1938834367.html
https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html
орск
урал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938756955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed989a80f2cc565113edde514d96c967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орск, урал, россия, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Урал, Россия, Прорыв дамбы в Орске
Вода медленно уходит с главной площади затопленного Орска

Вода начала медленно убывать с главной площади частично затопленного Орска

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС эвакуируют местную жительницу из подтопленного жилого дома в Орске
Сотрудники МЧС эвакуируют местную жительницу из подтопленного жилого дома в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС эвакуируют местную жительницу из подтопленного жилого дома в Орске
Читать ria.ru в
ОРСК (Оренбургская обл.), 9 апр – РИА Новости. Вода начала медленно убывать с главной площади частично затопленного Орска, где расположены автовокзал и административные здания, свидетельствуют видеокадры РИА Новости, снятые с квадрокоптера.
На кадрах видно, что площадь имени Гагарина все еще в воде, но начали появляться очертания дорожного полотна. По дороге едет спасательный транспорт с эвакуированными людьми на борту.
Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Появились новые кадры наводнения в Орске с высоты птичьего полета
7 апреля, 15:43
В центре площади подтопленными остаются памятник в виде самолета, посвященный авиаторам, арт-объект "Я люблю Орск". Также затоплены территории АЗС и административные здания. Под водой - и лесопарк вокруг площади.
Видеокадры РИА Новости свидетельствуют, что при выезде с площади к поселкам дорога уже почти без воды, по ней можно двигаться, но по обе стороны трассы одноэтажные дома полностью погружены в воду, видны только их крыши. Местами вода все еще переливается через дорогу.
Ранее в мэрии Орска сообщали, что уровень реки Урал в городе снижается и составляет 914 сантиметров. При этом критический уровень воды в Урале у Орска - 700 сантиметров.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей.
Сотрудники МЧС на одной из подтопленных улиц Орска - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Мэр Орска заявил, что пик паводка в городе прошел
Вчера, 14:16
Мэр Орска Василий Козупица в начале апреля побывал на дамбе и заявил, что объект находится в удовлетворительном состоянии, без деформаций и просадок, угрозы затоплений поселков нет. По его словам, вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, - нормальное явление. Мэр заявлял, что паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность.
По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность". В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.
Наводнение в Орске в 1957 году - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Архив опубликовал данные о наводнении в Орске в 1957 году
Вчера, 10:07
 
ПроисшествияОрскУралРоссияПрорыв дамбы в Орске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала