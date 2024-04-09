https://ria.ru/20240409/voda-1938929084.html

Вода медленно уходит с главной площади затопленного Орска

Вода медленно уходит с главной площади затопленного Орска - РИА Новости, 09.04.2024

Вода медленно уходит с главной площади затопленного Орска

Вода начала медленно убывать с главной площади частично затопленного Орска, где расположены автовокзал и административные здания, свидетельствуют видеокадры РИА РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:07

2024-04-09T19:07

2024-04-09T19:07

происшествия

орск

урал

россия

прорыв дамбы в орске

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ОРСК (Оренбургская обл.), 9 апр – РИА Новости. Вода начала медленно убывать с главной площади частично затопленного Орска, где расположены автовокзал и административные здания, свидетельствуют видеокадры РИА Новости, снятые с квадрокоптера. На кадрах видно, что площадь имени Гагарина все еще в воде, но начали появляться очертания дорожного полотна. По дороге едет спасательный транспорт с эвакуированными людьми на борту. В центре площади подтопленными остаются памятник в виде самолета, посвященный авиаторам, арт-объект "Я люблю Орск". Также затоплены территории АЗС и административные здания. Под водой - и лесопарк вокруг площади. Видеокадры РИА Новости свидетельствуют, что при выезде с площади к поселкам дорога уже почти без воды, по ней можно двигаться, но по обе стороны трассы одноэтажные дома полностью погружены в воду, видны только их крыши. Местами вода все еще переливается через дорогу. Ранее в мэрии Орска сообщали, что уровень реки Урал в городе снижается и составляет 914 сантиметров. При этом критический уровень воды в Урале у Орска - 700 сантиметров. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. Мэр Орска Василий Козупица в начале апреля побывал на дамбе и заявил, что объект находится в удовлетворительном состоянии, без деформаций и просадок, угрозы затоплений поселков нет. По его словам, вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, - нормальное явление. Мэр заявлял, что паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность. По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность". В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.

https://ria.ru/20240407/navodnenie-1938405345.html

https://ria.ru/20240409/orsk-1938834367.html

https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html

орск

урал

россия

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происшествия, орск, урал, россия, прорыв дамбы в орске