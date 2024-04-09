Вода в селе в Курганской области за два часа поднялась почти на метр
Вода в курганском селе Звериноголовское за два часа поднялась почти на метр
© ГУ МЧС России по Курганской областиЭвакуация граждан из населенных пунктов, подверженных затоплению, в Курганской области. Кадр видео
Эвакуация граждан из населенных пунктов, подверженных затоплению, в Курганской области. Кадр видео
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовского Курганской области за два часа поднялся почти на метр, сирены оповещают население об обязательной эвакуации, сообщает администрация муниципалитета.
"Уровень в реке Тобол в районе села Звериноголовского за два часа поднялся почти на метр. Электросирены оповещают об обязательной эвакуации. Жители сел Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Бугровое, деревни Верхняя Алабуга, покиньте затопляемую зону", – следует из сообщения.
Ранее глава региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.