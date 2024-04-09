https://ria.ru/20240409/voda-1938757390.html

Вода в селе в Курганской области за два часа поднялась почти на метр

Вода в селе в Курганской области за два часа поднялась почти на метр - РИА Новости, 09.04.2024

Вода в селе в Курганской области за два часа поднялась почти на метр

Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовского Курганской области за два часа поднялся почти на метр, сирены оповещают население об обязательной... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:43

2024-04-09T09:43

2024-04-09T09:53

курганская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938755795_0:0:1260:708_1920x0_80_0_0_12a9f60c595df52032237bfb69e7b02c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовского Курганской области за два часа поднялся почти на метр, сирены оповещают население об обязательной эвакуации, сообщает администрация муниципалитета."Уровень в реке Тобол в районе села Звериноголовского за два часа поднялся почти на метр. Электросирены оповещают об обязательной эвакуации. Жители сел Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Бугровое, деревни Верхняя Алабуга, покиньте затопляемую зону", – следует из сообщения.Ранее глава региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

https://ria.ru/20240409/orenburg-1938752940.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курганская область, происшествия, наводнения в россии — 2024