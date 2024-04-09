https://ria.ru/20240409/vatutino-1938809844.html
При обстреле поселка Ватутино в ДНР пострадал мирный житель
При обстреле поселка Ватутино в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.04.2024
При обстреле поселка Ватутино в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения, многоквартирные дома и торговые павильоны повреждены в результате обстрела поселка Ватутино в ДНР украинскими войсками, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:59
2024-04-09T12:59
2024-04-09T12:59
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
енакиево
роман храменков
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения, многоквартирные дома и торговые павильоны повреждены в результате обстрела поселка Ватутино в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр городского округа Енакиево Роман Храменков в Telegram-канале. "В связи с обстрелом нанесены разрушения двум многоквартирным домам и торговым павильонам в поселке Ватутино. Среди мирного населения есть один пострадавший", - говорится в сообщении Пострадавшему оказывается первая медицинская помощь, все экстренные службы работают на месте, уточняет Храменков. ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938771884.html
россия
донецкая народная республика
енакиево
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, енакиево, роман храменков, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Енакиево, Роман Храменков, Владимир Путин, Происшествия
При обстреле поселка Ватутино в ДНР пострадал мирный житель
При обстреле поселка Ватутино в ДНР со стороны ВСУ пострадал мирный житель