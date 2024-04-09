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При обстреле поселка Ватутино в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/vatutino-1938809844.html
При обстреле поселка Ватутино в ДНР пострадал мирный житель
При обстреле поселка Ватутино в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.04.2024
При обстреле поселка Ватутино в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения, многоквартирные дома и торговые павильоны повреждены в результате обстрела поселка Ватутино в ДНР украинскими войсками, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:59
2024-04-09T12:59
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
енакиево
роман храменков
владимир путин
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения, многоквартирные дома и торговые павильоны повреждены в результате обстрела поселка Ватутино в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр городского округа Енакиево Роман Храменков в Telegram-канале. "В связи с обстрелом нанесены разрушения двум многоквартирным домам и торговым павильонам в поселке Ватутино. Среди мирного населения есть один пострадавший", - говорится в сообщении Пострадавшему оказывается первая медицинская помощь, все экстренные службы работают на месте, уточняет Храменков. ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, енакиево, роман храменков, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Енакиево, Роман Храменков, Владимир Путин, Происшествия
При обстреле поселка Ватутино в ДНР пострадал мирный житель

При обстреле поселка Ватутино в ДНР со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения, многоквартирные дома и торговые павильоны повреждены в результате обстрела поселка Ватутино в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр городского округа Енакиево Роман Храменков в Telegram-канале.
"В связи с обстрелом нанесены разрушения двум многоквартирным домам и торговым павильонам в поселке Ватутино. Среди мирного населения есть один пострадавший", - говорится в сообщении
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Пострадавшему оказывается первая медицинская помощь, все экстренные службы работают на месте, уточняет Храменков.
ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЕнакиевоРоман ХраменковВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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