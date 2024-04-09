https://ria.ru/20240409/vatutino-1938809844.html

При обстреле поселка Ватутино в ДНР пострадал мирный житель

При обстреле поселка Ватутино в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.04.2024

При обстреле поселка Ватутино в ДНР пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения, многоквартирные дома и торговые павильоны повреждены в результате обстрела поселка Ватутино в ДНР украинскими войсками, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:59

2024-04-09T12:59

2024-04-09T12:59

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

енакиево

роман храменков

владимир путин

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения, многоквартирные дома и торговые павильоны повреждены в результате обстрела поселка Ватутино в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр городского округа Енакиево Роман Храменков в Telegram-канале. "В связи с обстрелом нанесены разрушения двум многоквартирным домам и торговым павильонам в поселке Ватутино. Среди мирного населения есть один пострадавший", - говорится в сообщении Пострадавшему оказывается первая медицинская помощь, все экстренные службы работают на месте, уточняет Храменков. ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938771884.html

россия

донецкая народная республика

енакиево

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, енакиево, роман храменков, владимир путин, происшествия