https://ria.ru/20240409/uzbekistan-1938758248.html

В Узбекистане предупредили об опасности затопления в девяти районов

В Узбекистане предупредили об опасности затопления в девяти районов - РИА Новости, 09.04.2024

В Узбекистане предупредили об опасности затопления в девяти районов

Узбекистанские синоптики прогнозируют селевую опасность и возможные затопления территорий в горных и предгорных районах девяти из 14 регионов страны, сообщает... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:47

2024-04-09T09:47

2024-04-09T09:47

узбекистан

наманганская область

киргизия

происшествия

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ТАШКЕНТ, 9 апр - РИА Новости. Узбекистанские синоптики прогнозируют селевую опасность и возможные затопления территорий в горных и предгорных районах девяти из 14 регионов страны, сообщает во вторник пресс-служба Узгидромета. "По территории Узбекистана 12-15 апреля текущего года местами пройдут дожди, возможны селе-паводковые явления... По территории республики возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узгидромета. В перечне синоптиков – территории девяти областей страны.Синоптики просят граждан, находящихся в данных регионах, соблюдать меры предосторожности. По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10-15 лет приведет к росту дождевых осадков, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности. В июле 2021 года в Наманганской области на востоке Узбекистана, граничащей с Киргизией, восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя из-за проливных дождей. В апреле 2022 года жертвами селя в Джизакской области стали пять человек.

https://ria.ru/20240320/tonnel-1934570327.html

узбекистан

наманганская область

киргизия

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узбекистан, наманганская область, киргизия, происшествия