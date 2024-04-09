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В Узбекистане предупредили об опасности затопления в девяти районов - РИА Новости, 09.04.2024
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09:47 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/uzbekistan-1938758248.html
В Узбекистане предупредили об опасности затопления в девяти районов
В Узбекистане предупредили об опасности затопления в девяти районов - РИА Новости, 09.04.2024
В Узбекистане предупредили об опасности затопления в девяти районов
Узбекистанские синоптики прогнозируют селевую опасность и возможные затопления территорий в горных и предгорных районах девяти из 14 регионов страны, сообщает... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:47
2024-04-09T09:47
узбекистан
наманганская область
киргизия
происшествия
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ТАШКЕНТ, 9 апр - РИА Новости. Узбекистанские синоптики прогнозируют селевую опасность и возможные затопления территорий в горных и предгорных районах девяти из 14 регионов страны, сообщает во вторник пресс-служба Узгидромета. &quot;По территории Узбекистана 12-15 апреля текущего года местами пройдут дожди, возможны селе-паводковые явления... По территории республики возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению&quot;, - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узгидромета. В перечне синоптиков – территории девяти областей страны.Синоптики просят граждан, находящихся в данных регионах, соблюдать меры предосторожности. По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10-15 лет приведет к росту дождевых осадков, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности. В июле 2021 года в Наманганской области на востоке Узбекистана, граничащей с Киргизией, восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя из-за проливных дождей. В апреле 2022 года жертвами селя в Джизакской области стали пять человек.
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узбекистан, наманганская область, киргизия, происшествия
Узбекистан, Наманганская область, Киргизия, Происшествия
В Узбекистане предупредили об опасности затопления в девяти районов

Синоптики: в Узбекистане есть опасность селей и затопления ряда районов

© Фото : пресс-служба УЧС Наманганской области УзбекистанаСелевой поток в Узбекистане
Селевой поток в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : пресс-служба УЧС Наманганской области Узбекистана
Селевой поток в Узбекистане. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 9 апр - РИА Новости. Узбекистанские синоптики прогнозируют селевую опасность и возможные затопления территорий в горных и предгорных районах девяти из 14 регионов страны, сообщает во вторник пресс-служба Узгидромета.
«

"По территории Узбекистана 12-15 апреля текущего года местами пройдут дожди, возможны селе-паводковые явления... По территории республики возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узгидромета. В перечне синоптиков – территории девяти областей страны.

Синоптики просят граждан, находящихся в данных регионах, соблюдать меры предосторожности.
По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10-15 лет приведет к росту дождевых осадков, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности. В июле 2021 года в Наманганской области на востоке Узбекистана, граничащей с Киргизией, восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя из-за проливных дождей. В апреле 2022 года жертвами селя в Джизакской области стали пять человек.
Тоннель для контрабанды длиной 350 метров на киргизско-узбекской границе. 20 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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УзбекистанНаманганская областьКиргизияПроисшествия
 
 
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