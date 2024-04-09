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Украина может пожертвовать интересами в АПК ради вступления в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 09.04.2024
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13:17 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938815476.html
Украина может пожертвовать интересами в АПК ради вступления в ЕС, пишут СМИ
Украина может пожертвовать интересами в АПК ради вступления в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 09.04.2024
Украина может пожертвовать интересами в АПК ради вступления в ЕС, пишут СМИ
Украине может потребоваться пожертвовать своими интересами в области сельского хозяйства ради вступления в ЕС, сообщает издание Politico. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:17
2024-04-09T13:17
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украине может потребоваться пожертвовать своими интересами в области сельского хозяйства ради вступления в ЕС, сообщает издание Politico. "Если Украина хочет вступить в ЕС, ей, возможно, придется оставить в стороне свой сельскохозяйственный сектор", - пишет издание. Польский депутат Европарламента Анджей Галицкий, чьи поправки призывающие к ужесточению ограничений в области украинского экспорта поддержал Европарламент, заявил изданию, что ограничения необходимы для исправления "неравенства" в торговом балансе между Украиной и ЕС. "Мои поправки отвечают интересам Украины", - добавил он, отметив, что они не направлены на полную остановку импорта, а направлены на защиту европейских фермеров от возросшей конкуренции. Издание отмечает, что если споры о сельскохозяйственном экспорте продолжаются даже во время вооруженного конфликта на Украине, то "может пройти много лет, прежде чем это препятствие будет преодолено – если вообще когда-либо (это произойдет)". В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20231112/ugroza-1908921764.html
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в мире, украина, венгрия, польша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, politico
В мире, Украина, Венгрия, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европарламент, Politico, В мире
В мире
Украина может пожертвовать интересами в АПК ради вступления в ЕС, пишут СМИ

Politico: Украине ради вступления в ЕС придется уступить в области АПК

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украине может потребоваться пожертвовать своими интересами в области сельского хозяйства ради вступления в ЕС, сообщает издание Politico.
«
"Если Украина хочет вступить в ЕС, ей, возможно, придется оставить в стороне свой сельскохозяйственный сектор", - пишет издание.
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Польский депутат Европарламента Анджей Галицкий, чьи поправки призывающие к ужесточению ограничений в области украинского экспорта поддержал Европарламент, заявил изданию, что ограничения необходимы для исправления "неравенства" в торговом балансе между Украиной и ЕС.
"Мои поправки отвечают интересам Украины", - добавил он, отметив, что они не направлены на полную остановку импорта, а направлены на защиту европейских фермеров от возросшей конкуренции.
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Издание отмечает, что если споры о сельскохозяйственном экспорте продолжаются даже во время вооруженного конфликта на Украине, то "может пройти много лет, прежде чем это препятствие будет преодолено – если вообще когда-либо (это произойдет)".
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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