https://ria.ru/20240409/ukraina-1938815476.html

Украина может пожертвовать интересами в АПК ради вступления в ЕС, пишут СМИ

Украина может пожертвовать интересами в АПК ради вступления в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 09.04.2024

Украина может пожертвовать интересами в АПК ради вступления в ЕС, пишут СМИ

Украине может потребоваться пожертвовать своими интересами в области сельского хозяйства ради вступления в ЕС, сообщает издание Politico. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:17

2024-04-09T13:17

2024-04-09T13:17

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украине может потребоваться пожертвовать своими интересами в области сельского хозяйства ради вступления в ЕС, сообщает издание Politico. "Если Украина хочет вступить в ЕС, ей, возможно, придется оставить в стороне свой сельскохозяйственный сектор", - пишет издание. Польский депутат Европарламента Анджей Галицкий, чьи поправки призывающие к ужесточению ограничений в области украинского экспорта поддержал Европарламент, заявил изданию, что ограничения необходимы для исправления "неравенства" в торговом балансе между Украиной и ЕС. "Мои поправки отвечают интересам Украины", - добавил он, отметив, что они не направлены на полную остановку импорта, а направлены на защиту европейских фермеров от возросшей конкуренции. Издание отмечает, что если споры о сельскохозяйственном экспорте продолжаются даже во время вооруженного конфликта на Украине, то "может пройти много лет, прежде чем это препятствие будет преодолено – если вообще когда-либо (это произойдет)". В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20231112/ugroza-1908921764.html

https://ria.ru/20240409/pshenitsa-1938800995.html

https://ria.ru/20231216/es-1916171531.html

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в мире, украина, венгрия, польша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, politico