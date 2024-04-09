https://ria.ru/20240409/ukraina-1938771884.html

Кличко рассказал, почему США не помогают Украине

Кличко рассказал, почему США не помогают Украине - РИА Новости, 09.04.2024

Кличко рассказал, почему США не помогают Украине

Вашингтон не помогает Киеву из-за нежелания республиканцев, тем самым Украина выступает заложницей внутренней политики в США, сообщает издание Daily Beast со... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:41

2024-04-09T10:41

2024-04-09T10:59

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сша

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виталий кличко

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сергей лавров

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вашингтон не помогает Киеву из-за нежелания республиканцев, тем самым Украина выступает заложницей внутренней политики в США, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, который провел встречи с рядом конгрессменов-республиканцев в Вашингтоне. "Он признаёт, что разочарован тем, что США позволили республиканской неуступчивости взять Украину в "заложницы" (в вопросе американской помощи Киеву - ред.)", - говорится в сообщении. При этом, как отметил Кличко, риторика республиканцев продиктована предвыборной кампанией в США. Он считает, что даже в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Республиканская партия окажет поддержку Киеву. Впрочем, директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, которая также общалась с республиканскими законодателями, не так позитивно смотрит на будущее, как Кличко. "Мы действительно надеемся, что Трамп поможет Украине, если победит. Мы считаем, что вероятность этого составляет 50%", - добавила она. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, виталий кличко, дональд трамп, сергей лавров, нато