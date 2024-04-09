Кличко рассказал, почему США не помогают Украине
Daily Beast: Кличко заявил, что Вашингтон не помогает Киеву из-за республиканцев
© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вашингтон не помогает Киеву из-за нежелания республиканцев, тем самым Украина выступает заложницей внутренней политики в США, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, который провел встречи с рядом конгрессменов-республиканцев в Вашингтоне.
"Он признаёт, что разочарован тем, что США позволили республиканской неуступчивости взять Украину в "заложницы" (в вопросе американской помощи Киеву - ред.)", - говорится в сообщении.
При этом, как отметил Кличко, риторика республиканцев продиктована предвыборной кампанией в США. Он считает, что даже в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Республиканская партия окажет поддержку Киеву. Впрочем, директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, которая также общалась с республиканскими законодателями, не так позитивно смотрит на будущее, как Кличко. "Мы действительно надеемся, что Трамп поможет Украине, если победит. Мы считаем, что вероятность этого составляет 50%", - добавила она.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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