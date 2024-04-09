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В США хотят отправить войска на Украину, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 09.04.2024
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10:09 09.04.2024 (обновлено: 10:59 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938765459.html
В США хотят отправить войска на Украину, заявила конгрессвумен
В США хотят отправить войска на Украину, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 09.04.2024
В США хотят отправить войска на Украину, заявила конгрессвумен
Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что некоторым законодателям хотелось бы отправить войска США на Украину. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:09
2024-04-09T10:59
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что некоторым законодателям хотелось бы отправить войска США на Украину. "Я слышала, как об этом шепчут на разных заседаниях, им (законодателям) хотелось бы отправить наших дядей, наших двоюродных братьев и наших сыновей на это поле боя на Украине", - отметила она в ходе мероприятия в штате Джорджия. Конгрессвумен заявила, что выступает против отправки войск на Украину. По ее мнению, США следует сражаться с картелями на фоне миграционного кризиса в стране. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231213/kongress-1915438856.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, украина, россия, сша, марджори тейлор грин, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Марджори Тейлор Грин, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
В США хотят отправить войска на Украину, заявила конгрессвумен

Конгрессвумен: некоторые законодатели США хотят отправить войска на Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что некоторым законодателям хотелось бы отправить войска США на Украину.
«
"Я слышала, как об этом шепчут на разных заседаниях, им (законодателям) хотелось бы отправить наших дядей, наших двоюродных братьев и наших сыновей на это поле боя на Украине", - отметила она в ходе мероприятия в штате Джорджия.
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
США могут отправить военных на Украину, заявили в конгрессе
13 декабря 2023, 05:52
Конгрессвумен заявила, что выступает против отправки войск на Украину. По ее мнению, США следует сражаться с картелями на фоне миграционного кризиса в стране.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине поставили крест
21 марта, 08:00
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В конгрессе призвали Байдена уведомить о возможных переговорах с Россией
7 октября 2023, 04:25
 
В миреУкраинаРоссияСШАМарджори Тейлор ГринВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
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