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Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры
Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 09.04.2024
Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден во Львовской области Украины, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:55
2024-04-09T09:55
2024-04-09T09:55
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден во Львовской области Украины, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. "Обломки (беспилотников - ред.) повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Козицкого. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, россия, львовская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Львовская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры
Глава Львовской ОВА Козицкий заявил о повреждении критической инфраструктуры