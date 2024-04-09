https://ria.ru/20240409/ukraina-1938760807.html

Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры

Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 09.04.2024

Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден во Львовской области Украины, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:55

2024-04-09T09:55

2024-04-09T09:55

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден во Львовской области Украины, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. "Обломки (беспилотников - ред.) повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Козицкого. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20231122/infrastruktura-1911177694.html

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в мире, россия, львовская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины