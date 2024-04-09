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На Украине арестовали силовика, подозреваемого в убийстве подростка
На Украине арестовали силовика, подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 09.04.2024
На Украине арестовали силовика, подозреваемого в убийстве подростка
Офис генерального прокурора Украины сообщил во вторник об аресте сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:57
2024-04-09T17:57
2024-04-09T17:57
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил во вторник об аресте сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего на фуникулере в Киеве. "По ходатайству прокурора подозреваемому сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, избрана мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По данным ГБР Украины, силовику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в понедельник, что завело дело по факту гибели несовершеннолетнего на фуникулере в Киеве, подозреваемым является сотрудник правоохранительных органов. Украинские СМИ сообщают, что обвиняемый работает водителем в Управлении государственной охраны Украины.
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На Украине арестовали силовика, подозреваемого в убийстве подростка
В Киеве арестовали силовика, подозреваемого в убийстве подростка на фуникулере