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На Украине арестовали силовика, подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 09.04.2024
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17:57 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/ubiystvo-1938909779.html
На Украине арестовали силовика, подозреваемого в убийстве подростка
На Украине арестовали силовика, подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 09.04.2024
На Украине арестовали силовика, подозреваемого в убийстве подростка
Офис генерального прокурора Украины сообщил во вторник об аресте сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:57
2024-04-09T17:57
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил во вторник об аресте сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего на фуникулере в Киеве. "По ходатайству прокурора подозреваемому сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, избрана мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По данным ГБР Украины, силовику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в понедельник, что завело дело по факту гибели несовершеннолетнего на фуникулере в Киеве, подозреваемым является сотрудник правоохранительных органов. Украинские СМИ сообщают, что обвиняемый работает водителем в Управлении государственной охраны Украины.
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в мире, украина, киев
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На Украине арестовали силовика, подозреваемого в убийстве подростка

В Киеве арестовали силовика, подозреваемого в убийстве подростка на фуникулере

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Государственного бюро расследований в Киеве
Здание Государственного бюро расследований в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Государственного бюро расследований в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил во вторник об аресте сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего на фуникулере в Киеве.
«
"По ходатайству прокурора подозреваемому сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, избрана мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По данным ГБР Украины, силовику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в понедельник, что завело дело по факту гибели несовершеннолетнего на фуникулере в Киеве, подозреваемым является сотрудник правоохранительных органов. Украинские СМИ сообщают, что обвиняемый работает водителем в Управлении государственной охраны Украины.
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