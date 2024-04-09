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Журналистка RT из Германии получила убежище в России - РИА Новости, 09.04.2024
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15:24 09.04.2024 (обновлено: 15:59 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/ubezhische-1938858721.html
Журналистка RT из Германии получила убежище в России
Журналистка RT из Германии получила убежище в России - РИА Новости, 09.04.2024
Журналистка RT из Германии получила убежище в России
Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила временное убежище в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:24
2024-04-09T15:59
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила временное убежище в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "Хенн Дагмар Ингеборг приехала в Россию в мае 2022 года по приглашению телеканала RT для работы в службе новостей вещания на немецком языке", — рассказала она.Хенн обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале.Она пишет о политической и экономической обстановке в Германии, а также освещает события в России. Как отметили в МВД, журналистка поддерживает политический курс Москвы и не планирует возвращаться на родину, поскольку не уверена в собственной безопасности.В прошлом году ВНЖ в России получила мать Хенн. Пожилая женщина переехала после того, как к ней пришла немецкая полиция, а банковский счет заблокировали без объяснения причин.
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в мире, россия, германия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), rt deutsch, телеканал rt
В мире, Россия, Германия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), RT Deutsch, Телеканал RT
Журналистка RT из Германии получила убежище в России

Немецкая журналистка RT Дагмар Хенн получила временное убежище в России

© МВД МедиаВручение гражданке ФРГ Дагмар Хенн свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Кадр видео
Вручение гражданке ФРГ Дагмар Хенн свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Кадр видео
© МВД Медиа
Вручение гражданке ФРГ Дагмар Хенн свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила временное убежище в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«
"Хенн Дагмар Ингеборг приехала в Россию в мае 2022 года по приглашению телеканала RT для работы в службе новостей вещания на немецком языке", — рассказала она.
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Хенн обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале.
Она пишет о политической и экономической обстановке в Германии, а также освещает события в России. Как отметили в МВД, журналистка поддерживает политический курс Москвы и не планирует возвращаться на родину, поскольку не уверена в собственной безопасности.

На сайте RT Хенн указана соавтором книги "Честный Донбасс", в которой поставила под сомнение официальную версию правительства ФРГ о российской спецоперации на Украине. За это в Германии, по данным телеканала, ее могли судить за якобы публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений.

В прошлом году ВНЖ в России получила мать Хенн. Пожилая женщина переехала после того, как к ней пришла немецкая полиция, а банковский счет заблокировали без объяснения причин.
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