Журналистка RT из Германии получила убежище в России
Немецкая журналистка RT Дагмар Хенн получила временное убежище в России
© МВД МедиаВручение гражданке ФРГ Дагмар Хенн свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Кадр видео
Вручение гражданке ФРГ Дагмар Хенн свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Кадр видео
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила временное убежище в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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"Хенн Дагмар Ингеборг приехала в Россию в мае 2022 года по приглашению телеканала RT для работы в службе новостей вещания на немецком языке", — рассказала она.
Хенн обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале.
Она пишет о политической и экономической обстановке в Германии, а также освещает события в России. Как отметили в МВД, журналистка поддерживает политический курс Москвы и не планирует возвращаться на родину, поскольку не уверена в собственной безопасности.
На сайте RT Хенн указана соавтором книги "Честный Донбасс", в которой поставила под сомнение официальную версию правительства ФРГ о российской спецоперации на Украине. За это в Германии, по данным телеканала, ее могли судить за якобы публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений.
В прошлом году ВНЖ в России получила мать Хенн. Пожилая женщина переехала после того, как к ней пришла немецкая полиция, а банковский счет заблокировали без объяснения причин.