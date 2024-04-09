https://ria.ru/20240409/ubezhische-1938858721.html

Журналистка RT из Германии получила убежище в России

Журналистка RT из Германии получила убежище в России - РИА Новости, 09.04.2024

Журналистка RT из Германии получила убежище в России

Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила временное убежище в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:24

2024-04-09T15:24

2024-04-09T15:59

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила временное убежище в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "Хенн Дагмар Ингеборг приехала в Россию в мае 2022 года по приглашению телеканала RT для работы в службе новостей вещания на немецком языке", — рассказала она.Хенн обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале.Она пишет о политической и экономической обстановке в Германии, а также освещает события в России. Как отметили в МВД, журналистка поддерживает политический курс Москвы и не планирует возвращаться на родину, поскольку не уверена в собственной безопасности.В прошлом году ВНЖ в России получила мать Хенн. Пожилая женщина переехала после того, как к ней пришла немецкая полиция, а банковский счет заблокировали без объяснения причин.

https://ria.ru/20240409/italiya-1938612589.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, германия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), rt deutsch, телеканал rt