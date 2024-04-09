https://ria.ru/20240409/tyumenskayaoblast-1938808837.html

В Тюменской области заявили об угрозе затопления сел Абатского района

В Тюменской области заявили об угрозе затопления сел Абатского района - РИА Новости, 09.04.2024

В Тюменской области заявили об угрозе затопления сел Абатского района

Более 20 населённых пунктов, включая райцентр, могут попасть в зону возможного затопления от паводка на реке Ишим в Абатском районе Тюменской области, заявил... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:53

2024-04-09T12:53

2024-04-09T12:53

происшествия

ишим

тюменская область

тобол (река)

игорь васильев

александр моор

гидрометцентр

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. Более 20 населённых пунктов, включая райцентр, могут попасть в зону возможного затопления от паводка на реке Ишим в Абатском районе Тюменской области, заявил глава района Игорь Васильев в своем Telegram-канале. "Губернатор области Александр Моор ввёл режим ЧС в регионе заблаговременно, в связи с ожидаемым очень высоким уровнем воды в реках Ишим и Тобол. В Абатском районе подвержены угрозе подтопления 22 населённых пункта, включая районный центр", – написал Васильев.Глава муниципалитета отметил, что после большого паводка в 2017 году власти проделали большую работу на гидротехнических сооружениях, в частности, реконструировали две дамбы в райцентре, по одной в селе Ощепково и в садоводческом обществе "Междуречье", значительно увеличив их высоту и ширину, но при критическом подъеме воды перелив через них все же возможен. "Жители всех населённых пунктов, подверженных подтоплению, должны быть готовы к эвакуации в пункты временного размещения либо к родственникам, а также позаботиться о своём имуществе. В нашем районе будут развёрнуты девять пунктов временного размещения", – уточнил Васильев. Росгидромет прогнозирует в апреле высокий подъем уровня воды в реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области. По данным региональных властей, пока на них наблюдается стабильная паводковая обстановка. В понедельник власти региона приняли решение о заблаговременном введении режима ЧС, находящиеся в зоне возможного затопления муниципалитеты принимают меры для предупреждения возможного паводка, усилили разъяснительную работу с населением, готовят пункты временного размещения. Состав группы по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, могут задействовать свыше 2,6 тысячи единиц техники и 194 единицы плавсредств.

https://ria.ru/20240408/tyumen-1938636179.html

https://ria.ru/20240409/tyumenskayaoblast-1938768048.html

ишим

тюменская область

тобол (река)

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происшествия, ишим, тюменская область, тобол (река), игорь васильев, александр моор, гидрометцентр, наводнения в россии — 2024