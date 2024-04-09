https://ria.ru/20240409/tyumenskayaoblast-1938768048.html
Власти оценили обстановку на реках Тюменской области
Власти оценили обстановку на реках Тюменской области - РИА Новости, 09.04.2024
Власти оценили обстановку на реках Тюменской области
На реках Тюменской области спокойная обстановка, в ряде территорий ледоход еще не начался, сообщает информационный центр правительства Тюменской области в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:20
2024-04-09T10:20
2024-04-09T10:20
тюменская область
гидрометцентр
ишим
тобол (река)
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ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. На реках Тюменской области спокойная обстановка, в ряде территорий ледоход еще не начался, сообщает информационный центр правительства Тюменской области в Telegram. "Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. На ряде территорий Тюменской области ледоход только ожидается", – указано в Telegram-канале информцентра. Информация проиллюстрирована фотографиями реки Ишим в городе Ишиме, Ишимском, Казанском, Викуловском районах, а также реки Тобол в Упоровском, Тобольском, Вагайском районах, в которых Росгидромет прогнозирует высокий уровень подъема воды. Накануне власти приняли решение о заблаговременном введении режима ЧС по паводку на территории Тюменской области, находящиеся в зоне возможного подтопления муниципалитеты принимают меры для предупреждения возможного паводка, усилили разъяснительную работу с населением, готовят пункты временного размещения. Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2,6 тысячи единиц техники и 194 единицы плавсредств.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938750212.html
тюменская область
ишим
тобол (река)
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тюменская область, гидрометцентр, ишим, тобол (река)
Тюменская область, Гидрометцентр, Ишим, Тобол (река)
Власти оценили обстановку на реках Тюменской области
Власти: обстановка на реках Тюменской области спокойная
ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. На реках Тюменской области спокойная обстановка, в ряде территорий ледоход еще не начался, сообщает информационный центр правительства Тюменской области в Telegram.
«
"Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. На ряде территорий Тюменской области ледоход только ожидается", – указано в Telegram-канале информцентра.
Информация проиллюстрирована фотографиями реки Ишим в городе Ишиме, Ишимском, Казанском, Викуловском районах, а также реки Тобол в Упоровском, Тобольском, Вагайском районах, в которых Росгидромет прогнозирует высокий уровень подъема воды.
Накануне власти приняли решение о заблаговременном введении режима ЧС по паводку на территории Тюменской области, находящиеся в зоне возможного подтопления муниципалитеты принимают меры для предупреждения возможного паводка, усилили разъяснительную работу с населением, готовят пункты временного размещения.
Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2,6 тысячи единиц техники и 194 единицы плавсредств.