https://ria.ru/20240409/tyumenskayaoblast-1938768048.html

Власти оценили обстановку на реках Тюменской области

Власти оценили обстановку на реках Тюменской области - РИА Новости, 09.04.2024

Власти оценили обстановку на реках Тюменской области

На реках Тюменской области спокойная обстановка, в ряде территорий ледоход еще не начался, сообщает информационный центр правительства Тюменской области в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:20

2024-04-09T10:20

2024-04-09T10:20

тюменская область

гидрометцентр

ишим

тобол (река)

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ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. На реках Тюменской области спокойная обстановка, в ряде территорий ледоход еще не начался, сообщает информационный центр правительства Тюменской области в Telegram. "Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. На ряде территорий Тюменской области ледоход только ожидается", – указано в Telegram-канале информцентра. Информация проиллюстрирована фотографиями реки Ишим в городе Ишиме, Ишимском, Казанском, Викуловском районах, а также реки Тобол в Упоровском, Тобольском, Вагайском районах, в которых Росгидромет прогнозирует высокий уровень подъема воды. Накануне власти приняли решение о заблаговременном введении режима ЧС по паводку на территории Тюменской области, находящиеся в зоне возможного подтопления муниципалитеты принимают меры для предупреждения возможного паводка, усилили разъяснительную работу с населением, готовят пункты временного размещения. Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2,6 тысячи единиц техники и 194 единицы плавсредств.

https://ria.ru/20240409/orsk-1938750212.html

тюменская область

ишим

тобол (река)

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тюменская область, гидрометцентр, ишим, тобол (река)