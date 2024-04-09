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Турция ограничила экспорт в Израиль - РИА Новости, 09.04.2024
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09:18 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/turtsiya-1938753430.html
Турция ограничила экспорт в Израиль
Турция ограничила экспорт в Израиль - РИА Новости, 09.04.2024
Турция ограничила экспорт в Израиль
Турция приняла решение об ограничении экспорта в Израиль 54 наименований продуктов на первом этапе с сегодняшнего дня, сообщило министерство торговли страны. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:18
2024-04-09T09:18
в мире
турция
израиль
анкара (провинция)
хакан фидан
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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Турция приняла решение об ограничении экспорта в Израиль 54 наименований продуктов на первом этапе с сегодняшнего дня, сообщило министерство торговли страны. Анкара анонсировала комплекс новых мер в отношении Израиля из-за операции в Газе, скоро объявит об этом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. &quot;Решения будут немедленно исполнены министерством торговли&quot;, - добавил телеканал TRT Haber.
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в мире, турция, израиль, анкара (провинция), хакан фидан
В мире, Турция, Израиль, Анкара (провинция), Хакан Фидан
Турция ограничила экспорт в Израиль

Минторг: Турция ограничила экспорт в Израиль в том числе авиационного топлива

© iStock.com / murat4artВид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© iStock.com / murat4art
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Турция приняла решение об ограничении экспорта в Израиль 54 наименований продуктов на первом этапе с сегодняшнего дня, сообщило министерство торговли страны.
Анкара анонсировала комплекс новых мер в отношении Израиля из-за операции в Газе, скоро объявит об этом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«

"Решения будут немедленно исполнены министерством торговли", - добавил телеканал TRT Haber.

Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции после заявлений Эрдогана
31 октября 2023, 23:36
 
В миреТурцияИзраильАнкара (провинция)Хакан Фидан
 
 
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