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Влияние цифровизации на экспорт обсудят на сессии на выставке "Россия" - РИА Новости, 09.04.2024
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12:25 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/tsifrovizatsiya-1938799824.html
Влияние цифровизации на экспорт обсудят на сессии на выставке "Россия"
Влияние цифровизации на экспорт обсудят на сессии на выставке "Россия" - РИА Новости, 09.04.2024
Влияние цифровизации на экспорт обсудят на сессии на выставке "Россия"
Как цифровизация изменила и продолжает менять экспортные процессы, обсудят участники деловой сессии, которая состоится на международной выставке-форуме... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:25
2024-04-09T12:25
экономика
россия
технологии
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
цифровизация
экспорт
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Как цифровизация изменила и продолжает менять экспортные процессы, обсудят участники деловой сессии, которая состоится на международной выставке-форуме "Россия", сообщает Российской экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).Сессия состоится 10 апреля в 11.30 мск в Координационном центре Правительства РФ, строение 457."Цифровые технологии изменяют экономический ландшафт и вносят революционные изменения в экспортные процессы: упрощаются экспортные операции, минимизируются бюрократические барьеры. Россия успешно адаптируется к этим изменениям. На платформе "Мой экспорт", созданной совместными усилиями федеральных ведомств и Российского экспортного центра, компаниям доступны сервисы, которые позволяют эффективно интегрироваться в международную торговлю", - говорится в сообщении.Участники сессии обсудят потенциал цифровых технологий для роста экспортного бизнеса. Акцент будет сделан на сервисы, которые доступны сейчас российским компаниям на платформе "Мой экспорт". На мероприятии также будут озвучены практические советы для развития экспорта.Модератором выступит успешный действующий экспортер Сергей Иванов - исполнительный директор, член совета директоров ГК "Эфко". Компания продает йогурты, спреды и майонезы, кетчупы, молоко под торговой маркой "Слобода", растительные масла под маркой Altero и другие).На сессии выступят заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.Также во время сессии будет представлены сервисы, доступные для экспортеров на платформе "Мой экспорт". В частности, будет презентован новый сервис - "Единый каталог услуг" (ЕКУ). В нем будут собраны государственные услуги и меры поддержки в сфере внешнеэкономической деятельности. ЕКУ объединит информацию о доступных услугах и мерах поддержки в сфере ВЭД, а также сервисы органов власти и инфраструктур поддержки внешней торговли федерального и регионального уровня. Кроме того, платформа проанализирует данные из различных госсистем и определит реальные потребности экспортера - подберет ему релевантные меры поддержки и перенесет их вверх списка услуг в ЕКУ.Посмотреть трансляцию сессии можно будет в группе РЭЦ в социальной сети "ВКонтакте".
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экономика, россия, технологии, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), цифровизация, экспорт
Экономика, Россия, Технологии, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Цифровизация, Экспорт

Влияние цифровизации на экспорт обсудят на сессии на выставке "Россия"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Как цифровизация изменила и продолжает менять экспортные процессы, обсудят участники деловой сессии, которая состоится на международной выставке-форуме "Россия", сообщает Российской экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
Сессия состоится 10 апреля в 11.30 мск в Координационном центре Правительства РФ, строение 457.
"Цифровые технологии изменяют экономический ландшафт и вносят революционные изменения в экспортные процессы: упрощаются экспортные операции, минимизируются бюрократические барьеры. Россия успешно адаптируется к этим изменениям. На платформе "Мой экспорт", созданной совместными усилиями федеральных ведомств и Российского экспортного центра, компаниям доступны сервисы, которые позволяют эффективно интегрироваться в международную торговлю", - говорится в сообщении.
Участники сессии обсудят потенциал цифровых технологий для роста экспортного бизнеса. Акцент будет сделан на сервисы, которые доступны сейчас российским компаниям на платформе "Мой экспорт". На мероприятии также будут озвучены практические советы для развития экспорта.
Модератором выступит успешный действующий экспортер Сергей Иванов - исполнительный директор, член совета директоров ГК "Эфко". Компания продает йогурты, спреды и майонезы, кетчупы, молоко под торговой маркой "Слобода", растительные масла под маркой Altero и другие).
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
РЭЦ: бизнесу расскажут об особенностях вывода продукции на рынок ЕАЭС
5 апреля, 12:07
На сессии выступят заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Также во время сессии будет представлены сервисы, доступные для экспортеров на платформе "Мой экспорт". В частности, будет презентован новый сервис - "Единый каталог услуг" (ЕКУ). В нем будут собраны государственные услуги и меры поддержки в сфере внешнеэкономической деятельности. ЕКУ объединит информацию о доступных услугах и мерах поддержки в сфере ВЭД, а также сервисы органов власти и инфраструктур поддержки внешней торговли федерального и регионального уровня. Кроме того, платформа проанализирует данные из различных госсистем и определит реальные потребности экспортера - подберет ему релевантные меры поддержки и перенесет их вверх списка услуг в ЕКУ.
Посмотреть трансляцию сессии можно будет в группе РЭЦ в социальной сети "ВКонтакте".
 
ЭкономикаРоссияТехнологииВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЦифровизацияЭкспорт
 
 
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