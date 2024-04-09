https://ria.ru/20240409/trevoga-1938865356.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.04.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Одесской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:55

2024-04-09T15:55

2024-04-09T15:55

в мире

россия

одесская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 15.40 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Следом сигнал тревоги прозвучал в Черкасской, Одесской, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240101/trevoga-1919306285.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, одесская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины