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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.04.2024
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15:55 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/trevoga-1938865356.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.04.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Одесской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:55
2024-04-09T15:55
в мире
россия
одесская область
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 15.40 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Следом сигнал тревоги прозвучал в Черкасской, Одесской, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, одесская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Одесская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 15.40 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Следом сигнал тревоги прозвучал в Черкасской, Одесской, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В пяти областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу
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В миреРоссияОдесская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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