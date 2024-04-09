https://ria.ru/20240409/trevoga-1938736886.html
В западных областях Украины объявили воздушную тревогу
В западных областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.04.2024
В западных областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T04:10
2024-04-09T04:10
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги начал звучать в этих областях с 02.24 (совпадает с мск).Ранее воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Черновицкой областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240409/krepost-1938732788.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В западных областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях западной Украины областях объявили воздушную тревогу