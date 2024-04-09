В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях восточной и центральной Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черновицкой областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, в Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных ВСУ частях российских регионов сигнал прозвучал практически одновременно - в 23.03 (совпадает с мск) в понедельник, в остальных областях - с 01.25 вторника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.