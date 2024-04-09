https://ria.ru/20240409/toplivo-1938954264.html

Турция опровергла сообщения о поставках топлива для израильских ВВС

Турция опровергла сообщения о поставках топлива для израильских ВВС - РИА Новости, 09.04.2024

Турция опровергла сообщения о поставках топлива для израильских ВВС

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы поставке Анкарой топлива для израильских военных самолётов. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T22:01

2024-04-09T22:01

2024-04-09T22:01

в мире

хакан фидан

турция

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АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы поставке Анкарой топлива для израильских военных самолётов. “Распространённое в некоторых социальных сетях утверждение о том, что "израильское авиационное топливо поставляется из Турции", не соответствует действительности. Продажа авиационного топлива, как следует из данных Управления по регулированию энергетического рынка (EMRA), не имеет никакого отношения к израильским военным самолётам”, - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. “Речь идёт не о топливе, отправляемом в Израиль, а о реактивном топливе, приобретаемом для израильских гражданских самолётов в аэропортах на турецкой территории. Все самолёты, получающие топливо, являются пассажирскими. Пожалуйста, не полагайтесь на манипуляционные кампании”, - говорится в заявлении. Комплекс санкций против Израиля из-за его действий в секторе Газа объявил в понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан. Санкции будут действовать, пока Тель-Авив не обеспечит доставку гуманитарной помощи и не объявит прекращение огня. В опубликованном министерством торговли Турции пресс-релизе определены 54 группы товаров, экспорт которых будет ограничен. Среди них авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки. Всего в прошлом году Турция поставила Израилю товаров на 5,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные торговой статистики, которые проанализировало РИА Новости. Около трети этой суммы пришлось на железо и сталь, средства наземного транспорта, а также пластик и изделия из него. Продукция, в отношении которой сейчас были введены ограничения, составляет 13% турецкого экспорта в страну или чуть более 709 миллионов долларов. Почти четверть этой суммы составляют поставки цемента.

https://ria.ru/20240128/turtsiya-1923923807.html

https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937366107.html

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хакан фидан, турция