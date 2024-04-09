Рейтинг@Mail.ru
Турция опровергла сообщения о поставках топлива для израильских ВВС - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/toplivo-1938954264.html
Турция опровергла сообщения о поставках топлива для израильских ВВС
Турция опровергла сообщения о поставках топлива для израильских ВВС - РИА Новости, 09.04.2024
Турция опровергла сообщения о поставках топлива для израильских ВВС
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы поставке Анкарой топлива для израильских военных самолётов. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T22:01
2024-04-09T22:01
в мире
хакан фидан
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_557c225a88d1ee0668858dbad9ca0732.jpg
АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы поставке Анкарой топлива для израильских военных самолётов. “Распространённое в некоторых социальных сетях утверждение о том, что "израильское авиационное топливо поставляется из Турции", не соответствует действительности. Продажа авиационного топлива, как следует из данных Управления по регулированию энергетического рынка (EMRA), не имеет никакого отношения к израильским военным самолётам”, - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. “Речь идёт не о топливе, отправляемом в Израиль, а о реактивном топливе, приобретаемом для израильских гражданских самолётов в аэропортах на турецкой территории. Все самолёты, получающие топливо, являются пассажирскими. Пожалуйста, не полагайтесь на манипуляционные кампании”, - говорится в заявлении. Комплекс санкций против Израиля из-за его действий в секторе Газа объявил в понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан. Санкции будут действовать, пока Тель-Авив не обеспечит доставку гуманитарной помощи и не объявит прекращение огня. В опубликованном министерством торговли Турции пресс-релизе определены 54 группы товаров, экспорт которых будет ограничен. Среди них авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки. Всего в прошлом году Турция поставила Израилю товаров на 5,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные торговой статистики, которые проанализировало РИА Новости. Около трети этой суммы пришлось на железо и сталь, средства наземного транспорта, а также пластик и изделия из него. Продукция, в отношении которой сейчас были введены ограничения, составляет 13% турецкого экспорта в страну или чуть более 709 миллионов долларов. Почти четверть этой суммы составляют поставки цемента.
https://ria.ru/20240128/turtsiya-1923923807.html
https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937366107.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d56cb03a2527d4529639cf60b3dbcd65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хакан фидан, турция
В мире, Хакан Фидан, Турция
Турция опровергла сообщения о поставках топлива для израильских ВВС

Турция назвала сообщения о поставках топлива для израильских ВВС манипуляциями

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы поставке Анкарой топлива для израильских военных самолётов.
“Распространённое в некоторых социальных сетях утверждение о том, что "израильское авиационное топливо поставляется из Турции", не соответствует действительности. Продажа авиационного топлива, как следует из данных Управления по регулированию энергетического рынка (EMRA), не имеет никакого отношения к израильским военным самолётам”, - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Анкара - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Анкара опровергла сообщения о передаче ХАМАС гумпомощи
28 января, 02:08
“Речь идёт не о топливе, отправляемом в Израиль, а о реактивном топливе, приобретаемом для израильских гражданских самолётов в аэропортах на турецкой территории. Все самолёты, получающие топливо, являются пассажирскими. Пожалуйста, не полагайтесь на манипуляционные кампании”, - говорится в заявлении.
Комплекс санкций против Израиля из-за его действий в секторе Газа объявил в понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан. Санкции будут действовать, пока Тель-Авив не обеспечит доставку гуманитарной помощи и не объявит прекращение огня.
В опубликованном министерством торговли Турции пресс-релизе определены 54 группы товаров, экспорт которых будет ограничен. Среди них авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки.
Всего в прошлом году Турция поставила Израилю товаров на 5,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные торговой статистики, которые проанализировало РИА Новости. Около трети этой суммы пришлось на железо и сталь, средства наземного транспорта, а также пластик и изделия из него.
Продукция, в отношении которой сейчас были введены ограничения, составляет 13% турецкого экспорта в страну или чуть более 709 миллионов долларов. Почти четверть этой суммы составляют поставки цемента.
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
В Турции опровергли сообщение о предложении Израилю вернуть послов
2 апреля, 15:30
 
В миреХакан ФиданТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала