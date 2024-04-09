https://ria.ru/20240409/terrorizm-1938760309.html

МИД Китая призвал мировое сообщество бороться со всеми формами терроризма

МИД Китая призвал мировое сообщество бороться со всеми формами терроризма - РИА Новости, 09.04.2024

МИД Китая призвал мировое сообщество бороться со всеми формами терроризма

Международное сообщество должно занять позицию абсолютной нетерпимости и решительно бороться со всеми формами терроризма, заявил на пресс-конференции во вторник РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:52

2024-04-09T09:52

2024-04-09T09:52

в мире

китай

россия

пекин

ван и (политик)

сергей лавров

владимир путин

крокус сити холл

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Международное сообщество должно занять позицию абсолютной нетерпимости и решительно бороться со всеми формами терроризма, заявил на пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Терроризм всегда был общим вызовом, стоящим перед человечеством. Международное сообщество должно занять позицию абсолютной нетерпимости и решительно бороться со всеми формами терроризма, а также твердо поддерживать усилия всех сторон по поддержанию национальной безопасности и стабильности", - заявил Ван И на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Пекине. Он подчеркнул необходимость "укреплять международное антитеррористическое сотрудничество, координировать развитие и безопасность". В ходе переговоров с Лавровым Ван И вновь подчеркнул, что Китай решительно осуждает теракт в "Крокус сити холле", выражает соболезнования и поддержку российскому народу. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935189877.html

https://ria.ru/20240404/zakazchiki-1937820586.html

китай

россия

пекин

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в мире, китай, россия, пекин, ван и (политик), сергей лавров, владимир путин, крокус сити холл