https://ria.ru/20240409/tekhnologii-1938718715.html
"Московская техническая школа" выпустила 200 специалистов в области ИИ
"Московская техническая школа" выпустила 200 специалистов в области ИИ - РИА Новости, 09.04.2024
"Московская техническая школа" выпустила 200 специалистов в области ИИ
"Московская техническая школа" в партнерстве с ведущими вузами подготовила около 40 курсов по направлению "Искусственный интеллект"; знания в этой области уже... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T07:13
2024-04-09T07:13
2024-04-09T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
рэу имени г. в. плеханова
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Московская техническая школа" в партнерстве с ведущими вузами подготовила около 40 курсов по направлению "Искусственный интеллект"; знания в этой области уже получили свыше 200 инженеров столичных предприятий, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.Проект "Московская техническая школа" был запущен правительством Москвы в 2021 году. Сегодня МТШ сотрудничает по направлению "Искусственный интеллект" с МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московским техническим университетом связи и информатики, ВШЭ, РЭУ имени Г.В. Плеханова и другими вузами."Направление "Искусственный интеллект в промышленности" мы открыли в 2022 году для развития у сотрудников промпредприятий навыков и компетенций в области высоких технологий. С того момента в "Московской технической школе" прошли обучение свыше 200 инженеров, способных с помощью ИИ-инструментов сокращать производственные издержки, увеличивать эффективность предприятий, а также контролировать и оптимизировать промышленные процессы на площадках. Сегодня сотрудникам столичных заводов доступно около 40 курсов по этому направлению", – привели слова Семеновой в пресс-службе ДИПП.По словам проректора РЭУ имени Г.В. Плеханова Ксении Екимовой, которые приводятся в сообщении, университет помогает МТШ готовить образовательные курсы по ИИ с учетом соответствующих профессиональных компетенций, требуемых в различных отраслях промышленности.О необходимости новых инженерных кадров для внедрения на производствах современных технологий ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин. "Московская техническая школа" призвана повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.Сегодня в МТШ открыто восемь общих направлений и 4 специальных, в общей сложности разработано более 140 программ повышения квалификации.
https://ria.ru/20240329/ii-1936527360.html
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москва, рэу имени г. в. плеханова, высшая школа экономики (вшэ)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Высшая школа экономики (ВШЭ)
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Московская техническая школа" в партнерстве с ведущими вузами подготовила около 40 курсов по направлению "Искусственный интеллект"; знания в этой области уже получили свыше 200 инженеров столичных предприятий, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.
Проект "Московская техническая школа" был запущен правительством Москвы в 2021 году. Сегодня МТШ сотрудничает по направлению "Искусственный интеллект" с МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московским техническим университетом связи и информатики, ВШЭ, РЭУ имени Г.В. Плеханова
и другими вузами.
"Направление "Искусственный интеллект в промышленности" мы открыли в 2022 году для развития у сотрудников промпредприятий навыков и компетенций в области высоких технологий. С того момента в "Московской технической школе" прошли обучение свыше 200 инженеров, способных с помощью ИИ-инструментов сокращать производственные издержки, увеличивать эффективность предприятий, а также контролировать и оптимизировать промышленные процессы на площадках. Сегодня сотрудникам столичных заводов доступно около 40 курсов по этому направлению", – привели слова Семеновой в пресс-службе ДИПП.
По словам проректора РЭУ имени Г.В. Плеханова Ксении Екимовой, которые приводятся в сообщении, университет помогает МТШ готовить образовательные курсы по ИИ с учетом соответствующих профессиональных компетенций, требуемых в различных отраслях промышленности.
О необходимости новых инженерных кадров для внедрения на производствах современных технологий ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин
. "Московская техническая школа" призвана повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.
Сегодня в МТШ открыто восемь общих направлений и 4 специальных, в общей сложности разработано более 140 программ повышения квалификации.