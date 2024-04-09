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Суд арестовал имущество крупнейшего новосибирского свинокомплекса - РИА Новости, 09.04.2024
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08:40 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/svinokompleks-1938748619.html
Суд арестовал имущество крупнейшего новосибирского свинокомплекса
Суд арестовал имущество крупнейшего новосибирского свинокомплекса - РИА Новости, 09.04.2024
Суд арестовал имущество крупнейшего новосибирского свинокомплекса
Колыванский районный суд по ходатайству прокуратуры наложил арест на имущество крупнейшего в Новосибирской области свинокомплекса "Кудряшовский" на сумму более... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:40
2024-04-09T08:40
происшествия
колыванский район
новосибирск
новосибирская область
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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НОВОСИБИРСК, 9 апр – РИА Новости. Колыванский районный суд по ходатайству прокуратуры наложил арест на имущество крупнейшего в Новосибирской области свинокомплекса "Кудряшовский" на сумму более 3 миллиардов рублей, сообщает прокуратура региона. В Колыванском райсуде с октября рассматривается уголовное дело в отношении директора свинокомплекса Владимира Гавриленко. Он обвиняется по трем "экологическим" статьям УК РФ о загрязнении вод, порче земли, а также уничтожении или повреждении лесных насаждений. "Для обеспечения исполнения судебных решений по заявленным искам и.о. прокурора Колыванского района обратился в суд с ходатайством об аресте принадлежащего гражданскому ответчику имущества… Принято решение о наложении ареста на имущество АО "Кудряшовское" в пределах исковой суммы (более 3 миллиардов рублей)", - говорится в сообщении. По версии следствия, по указанию директора работники предприятия сливали продукты жизнедеятельности животных за пределы предназначенной для их хранения лагуны, в результате чего произошли загрязнение вод реке Амба и земли около нее, а также повреждение лесных насаждений, гибель рыбы. Ущерб от преступлений оценили в сумму более 3 миллиардов рублей, к АО "Кудряшовское" заявлены исковые требования. "Прокуратурой Колыванского района в ходе судебного следствия проверено имущественное состояние организации, установлены находящиеся в его собственности земельные участки, здания и сооружения общей стоимостью, превышающей причиненный криминальным посягательством ущерб. Принятые меры позволят обеспечить возмещение экологического вреда в полном объеме", - сообщили в ведомстве. Несколько лет жители Новосибирска в социальных сетях и через СМИ сообщали о регулярном появлении неприятного запаха в городе. Многие связывали его со свалками отходов животноводства в пригороде и работой крупного свинокомплекса недалеко от мегаполиса. В 2021 году "Кудряшовский" проверял Росприроднадзор и прокуратура, которая потребовала от главы предприятия лучше бороться с запахами. Гавриленко отрицал связь работы комплекса с неприятными ароматами в Новосибирске.
https://ria.ru/20240304/zemli-1930999059.html
https://ria.ru/20230925/svini-1898467442.html
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колыванский район
новосибирск
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происшествия, колыванский район, новосибирск, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Колыванский район, Новосибирск, Новосибирская область, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Суд арестовал имущество крупнейшего новосибирского свинокомплекса

Суд арестовал имущество свинокомплекса "Кудряшовский" на три миллиарда рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСвиньи в стойле
Свиньи в стойле - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Свиньи в стойле. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 9 апр – РИА Новости. Колыванский районный суд по ходатайству прокуратуры наложил арест на имущество крупнейшего в Новосибирской области свинокомплекса "Кудряшовский" на сумму более 3 миллиардов рублей, сообщает прокуратура региона.
В Колыванском райсуде с октября рассматривается уголовное дело в отношении директора свинокомплекса Владимира Гавриленко. Он обвиняется по трем "экологическим" статьям УК РФ о загрязнении вод, порче земли, а также уничтожении или повреждении лесных насаждений.
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"Для обеспечения исполнения судебных решений по заявленным искам и.о. прокурора Колыванского района обратился в суд с ходатайством об аресте принадлежащего гражданскому ответчику имущества… Принято решение о наложении ареста на имущество АО "Кудряшовское" в пределах исковой суммы (более 3 миллиардов рублей)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, по указанию директора работники предприятия сливали продукты жизнедеятельности животных за пределы предназначенной для их хранения лагуны, в результате чего произошли загрязнение вод реке Амба и земли около нее, а также повреждение лесных насаждений, гибель рыбы. Ущерб от преступлений оценили в сумму более 3 миллиардов рублей, к АО "Кудряшовское" заявлены исковые требования.
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"Прокуратурой Колыванского района в ходе судебного следствия проверено имущественное состояние организации, установлены находящиеся в его собственности земельные участки, здания и сооружения общей стоимостью, превышающей причиненный криминальным посягательством ущерб. Принятые меры позволят обеспечить возмещение экологического вреда в полном объеме", - сообщили в ведомстве.
Несколько лет жители Новосибирска в социальных сетях и через СМИ сообщали о регулярном появлении неприятного запаха в городе. Многие связывали его со свалками отходов животноводства в пригороде и работой крупного свинокомплекса недалеко от мегаполиса. В 2021 году "Кудряшовский" проверял Росприроднадзор и прокуратура, которая потребовала от главы предприятия лучше бороться с запахами. Гавриленко отрицал связь работы комплекса с неприятными ароматами в Новосибирске.
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