https://ria.ru/20240409/svinokompleks-1938748619.html

Суд арестовал имущество крупнейшего новосибирского свинокомплекса

Суд арестовал имущество крупнейшего новосибирского свинокомплекса - РИА Новости, 09.04.2024

Суд арестовал имущество крупнейшего новосибирского свинокомплекса

Колыванский районный суд по ходатайству прокуратуры наложил арест на имущество крупнейшего в Новосибирской области свинокомплекса "Кудряшовский" на сумму более... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:40

2024-04-09T08:40

2024-04-09T08:40

происшествия

колыванский район

новосибирск

новосибирская область

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153194/71/1531947161_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3641265bdccfd0d1e9ea1cce7d989d27.jpg

НОВОСИБИРСК, 9 апр – РИА Новости. Колыванский районный суд по ходатайству прокуратуры наложил арест на имущество крупнейшего в Новосибирской области свинокомплекса "Кудряшовский" на сумму более 3 миллиардов рублей, сообщает прокуратура региона. В Колыванском райсуде с октября рассматривается уголовное дело в отношении директора свинокомплекса Владимира Гавриленко. Он обвиняется по трем "экологическим" статьям УК РФ о загрязнении вод, порче земли, а также уничтожении или повреждении лесных насаждений. "Для обеспечения исполнения судебных решений по заявленным искам и.о. прокурора Колыванского района обратился в суд с ходатайством об аресте принадлежащего гражданскому ответчику имущества… Принято решение о наложении ареста на имущество АО "Кудряшовское" в пределах исковой суммы (более 3 миллиардов рублей)", - говорится в сообщении. По версии следствия, по указанию директора работники предприятия сливали продукты жизнедеятельности животных за пределы предназначенной для их хранения лагуны, в результате чего произошли загрязнение вод реке Амба и земли около нее, а также повреждение лесных насаждений, гибель рыбы. Ущерб от преступлений оценили в сумму более 3 миллиардов рублей, к АО "Кудряшовское" заявлены исковые требования. "Прокуратурой Колыванского района в ходе судебного следствия проверено имущественное состояние организации, установлены находящиеся в его собственности земельные участки, здания и сооружения общей стоимостью, превышающей причиненный криминальным посягательством ущерб. Принятые меры позволят обеспечить возмещение экологического вреда в полном объеме", - сообщили в ведомстве. Несколько лет жители Новосибирска в социальных сетях и через СМИ сообщали о регулярном появлении неприятного запаха в городе. Многие связывали его со свалками отходов животноводства в пригороде и работой крупного свинокомплекса недалеко от мегаполиса. В 2021 году "Кудряшовский" проверял Росприроднадзор и прокуратура, которая потребовала от главы предприятия лучше бороться с запахами. Гавриленко отрицал связь работы комплекса с неприятными ароматами в Новосибирске.

https://ria.ru/20240304/zemli-1930999059.html

https://ria.ru/20230925/svini-1898467442.html

https://ria.ru/20240403/sud-1937579821.html

колыванский район

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, колыванский район, новосибирск, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)