https://ria.ru/20240409/stroitelstvo-1938819527.html
Воробьев проверил строительство Детского клинического центра в Красногорске
Воробьев проверил строительство Детского клинического центра в Красногорске - РИА Новости, 09.04.2024
Воробьев проверил строительство Детского клинического центра в Красногорске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил завершение строительства Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске, ежегодно около... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:31
2024-04-09T13:31
2024-04-09T13:31
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил завершение строительства Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске, ежегодно около 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов смогут получать здесь по ОМС медицинскую помощь, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Медицинское учреждение возводится в соответствии с задачами национального проекта "Здравоохранение". Медцентр планируют открыть уже летом. "В Подмосковье сегодня проживает порядка 10 миллионов человек. И до сих пор у нас не было современного детского госпиталя. Я обратился к президенту РФ Владимиру Путину, который поддержал этот проект", - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба. Он отметил, что приоритетной задачей было построить центр в максимально короткие сроки и максимально качественно. Губернатор добавил, что необходимо сделать так, чтобы госпиталь справлялся с потоком ребят из разных уголков страны, а также Московской области, которым нужна экстренная и плановая помощь. Воробьев подчеркнул, что эта долгожданная клиника будет носить имя Леонида Рошаля. В больнице будет располагаться 420 коек, 14 стационарных отделений, 23 операционных, 48 коек реанимации, консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, а также симулирующий центр, где врачи и медперсонал смогут совершенствовать свои знания на новейшем оборудовании. Детская больница будет предоставлять 28 профилей медпомощи. Больше половину специалистов – из Москвы, каждый пятый – из Московской области. В центре установят более 6 тысяч единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования. На сегодняшний день завершаются фасадные работы, чистовая отделка, идет благоустройство. Сейчас на объекте в две смены трудятся более 1,7 тысячи человек.
https://ria.ru/20240408/mammografiya-1938659597.html
https://ria.ru/20240402/internet-portal-1937383131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, красногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Красногорск
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил завершение строительства Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске, ежегодно около 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов смогут получать здесь по ОМС медицинскую помощь, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Медицинское учреждение возводится в соответствии с задачами национального проекта "Здравоохранение". Медцентр планируют открыть уже летом.
"В Подмосковье сегодня проживает порядка 10 миллионов человек. И до сих пор у нас не было современного детского госпиталя. Я обратился к президенту РФ Владимиру Путину
, который поддержал этот проект", - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба.
Он отметил, что приоритетной задачей было построить центр в максимально короткие сроки и максимально качественно. Губернатор добавил, что необходимо сделать так, чтобы госпиталь справлялся с потоком ребят из разных уголков страны, а также Московской области, которым нужна экстренная и плановая помощь.
Воробьев подчеркнул, что эта долгожданная клиника будет носить имя Леонида Рошаля.
В больнице будет располагаться 420 коек, 14 стационарных отделений, 23 операционных, 48 коек реанимации, консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, а также симулирующий центр, где врачи и медперсонал смогут совершенствовать свои знания на новейшем оборудовании.
Детская больница будет предоставлять 28 профилей медпомощи. Больше половину специалистов – из Москвы
, каждый пятый – из Московской области. В центре установят более 6 тысяч единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования.
На сегодняшний день завершаются фасадные работы, чистовая отделка, идет благоустройство. Сейчас на объекте в две смены трудятся более 1,7 тысячи человек.