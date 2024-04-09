https://ria.ru/20240409/stroitelstvo-1938819527.html

Воробьев проверил строительство Детского клинического центра в Красногорске

Воробьев проверил строительство Детского клинического центра в Красногорске - РИА Новости, 09.04.2024

Воробьев проверил строительство Детского клинического центра в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил завершение строительства Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске, ежегодно около... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:31

2024-04-09T13:31

2024-04-09T13:31

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андрей воробьев

красногорск

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил завершение строительства Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске, ежегодно около 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов смогут получать здесь по ОМС медицинскую помощь, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Медицинское учреждение возводится в соответствии с задачами национального проекта "Здравоохранение". Медцентр планируют открыть уже летом. "В Подмосковье сегодня проживает порядка 10 миллионов человек. И до сих пор у нас не было современного детского госпиталя. Я обратился к президенту РФ Владимиру Путину, который поддержал этот проект", - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба. Он отметил, что приоритетной задачей было построить центр в максимально короткие сроки и максимально качественно. Губернатор добавил, что необходимо сделать так, чтобы госпиталь справлялся с потоком ребят из разных уголков страны, а также Московской области, которым нужна экстренная и плановая помощь. Воробьев подчеркнул, что эта долгожданная клиника будет носить имя Леонида Рошаля. В больнице будет располагаться 420 коек, 14 стационарных отделений, 23 операционных, 48 коек реанимации, консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, а также симулирующий центр, где врачи и медперсонал смогут совершенствовать свои знания на новейшем оборудовании. Детская больница будет предоставлять 28 профилей медпомощи. Больше половину специалистов – из Москвы, каждый пятый – из Московской области. В центре установят более 6 тысяч единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования. На сегодняшний день завершаются фасадные работы, чистовая отделка, идет благоустройство. Сейчас на объекте в две смены трудятся более 1,7 тысячи человек.

https://ria.ru/20240408/mammografiya-1938659597.html

https://ria.ru/20240402/internet-portal-1937383131.html

московская область (подмосковье)

россия

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, красногорск